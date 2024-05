Santiago du Chili (awp/afp) - La Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes (Cepalc) a révisé à la hausse, jeudi, sa prévision de croissance pour la région en 2024 à +2,1%, contre +1,9% en décembre.

Selon l'agence de l'Onu, "le développement prévu pour la région en 2024 reste sur le schéma de faible croissance économique observé ces dernières années", en raison d'un scénario international "complexe".

Au niveau régional, la baisse de l'inflation a conduit plusieurs pays à abaisser leurs taux d'intérêt, "ce qui pourrait avoir un impact favorable sur l'activité économique" selon la Cepalc.

La prévision de croissance a été revue à la hausse pour le Brésil: +2,3%, contre +1,6%. Cependant la première économie d'Amérique latine pourrait souffrir des graves inondations dans le sud du pays qui ont fait plus de 100 morts et affecté plus de 1,5 million de personnes.

Les prévisions de croissance pour le Chili, le Pérou et l'Uruguay ont également été revues à la hausse.

L'Argentine, troisième économie de la région engluée dans une inflation démesurée s'enfonce dans la récession, avec une prévision de croissance portée de -1% en décembre à -3,1%.

afp/rp