La banque espagnole Santander n'a pas besoin de faire des acquisitions pour croître de manière rentable à l'heure actuelle, a déclaré sa présidente exécutive Ana Botin, tout en ajoutant que le prêteur pourrait envisager des acquisitions plus petites si l'occasion se présentait.

"Nous n'avons pas besoin d'acquisitions pour croître de manière rentable pendant de nombreuses années", a déclaré Mme Botin lors d'une interview préenregistrée dans le cadre d'un événement organisé par le Financial Times et diffusé lundi.

"Cela dit, nous disons toujours que s'il y a de petites acquisitions complémentaires, nous y jetterons un coup d'œil.

"Je ne vois pas de transactions transfrontalières en Europe, mais vous savez, les choses nous surprennent parfois. Mais il ne s'agirait pas de Santander.

Le mois dernier, Santander a dépassé les attentes en annonçant une hausse de 20 % de son bénéfice net au troisième trimestre, grâce à l'augmentation des taux d'intérêt qui a stimulé les marges financières, une tendance qui, selon M. Botin, a encore "une marge de progression l'année prochaine en Europe, au Brésil et au Chili".

Dans le cadre d'une stratégie plus large d'expansion aux États-Unis, M. Botin a déclaré lors de la conférence Reuters NEXT qui s'est tenue à New York au début du mois que la banque prévoyait de renforcer sa présence dans le secteur des services bancaires aux entreprises dans le pays.

Le prêteur s'efforce de doubler ses activités de banque d'investissement aux États-Unis, bien qu'il soit touché par des pertes sur prêts, des coûts de financement plus élevés et des dépenses liées à ses efforts d'expansion.

Pour tenter de développer ces activités, la banque espagnole recrute du personnel du Credit Suisse en difficulté. Reuters a rapporté en juillet que Santander prévoyait d'embaucher environ 150 banquiers, principalement aux États-Unis, sur une période de douze mois.

Lors de l'événement organisé par le FT, M. Botin a déclaré que la banque avait déjà embauché 100 professionnels depuis le début de l'année.

"Renforcer notre présence aux États-Unis est essentiel. C'est le marché des capitaux le plus profond du monde", a déclaré M. Botin.

"Il est très important de continuer à se concentrer sur l'augmentation des revenus de commissions (...) (et) de renforcer nos capacités de conseil, car cela nous permet d'obtenir beaucoup d'affaires supplémentaires avec des clients avec lesquels nous effectuons déjà des opérations bancaires". (Reportage de Jesús Aguado ; Reportage complémentaire d'Emma Pinedo ; Rédaction de David Latona et Jan Harvey)