Nikkei :

* LE JAPON ET LE BRÉSIL SIGNERONT UN ACCORD SUR LA DÉCARBONISATION LORS DU SOMMET DE MAI

* LE JAPON ET LE BRÉSIL ENVISAGENT DE COOPÉRER SUR LA TECHNOLOGIE DES BIOCARBURANTS ET LA PROTECTION DE L'AMAZONIE.

* LE PREMIER MINISTRE JAPONAIS FUMIO KISHIDA SIGNERA UN ACCORD DE COOPÉRATION SUR LA DÉCARBONISATION AVEC LE BRÉSIL AU DÉBUT DU MOIS DE MAI

* M. KISHIDA ET LE PRÉSIDENT BRÉSILIEN, M. LUIZ INACIO LULA DA SILVA, CONVIENDRONT D'UNE INITIATIVE DE PARTENARIAT VERT.

* M. KISHIDA SERA ACCOMPAGNÉ D'UNE DÉLÉGATION REPRÉSENTANT AU MOINS 40 ENTREPRISES DÉSIREUSES D'ACCROÎTRE LES INVESTISSEMENTS JAPONAIS AU BRÉSIL DANS LE DOMAINE DES TECHNOLOGIES VERTES.

* LES BIOCARBURANTS SONT AU CŒUR DU CADRE DE COOPÉRATION BILATÉRALE