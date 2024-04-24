* LE JAPON ET LE BRÉSIL SIGNERONT UN ACCORD SUR LA DÉCARBONISATION LORS DU SOMMET DE MAI
* LE JAPON ET LE BRÉSIL ENVISAGENT DE COOPÉRER SUR LA TECHNOLOGIE DES BIOCARBURANTS ET LA PROTECTION DE L'AMAZONIE.
* LE PREMIER MINISTRE JAPONAIS FUMIO KISHIDA SIGNERA UN ACCORD DE COOPÉRATION SUR LA DÉCARBONISATION AVEC LE BRÉSIL AU DÉBUT DU MOIS DE MAI
* M. KISHIDA ET LE PRÉSIDENT BRÉSILIEN, M. LUIZ INACIO LULA DA SILVA, CONVIENDRONT D'UNE INITIATIVE DE PARTENARIAT VERT.
* M. KISHIDA SERA ACCOMPAGNÉ D'UNE DÉLÉGATION REPRÉSENTANT AU MOINS 40 ENTREPRISES DÉSIREUSES D'ACCROÎTRE LES INVESTISSEMENTS JAPONAIS AU BRÉSIL DANS LE DOMAINE DES TECHNOLOGIES VERTES.
* LES BIOCARBURANTS SONT AU CŒUR DU CADRE DE COOPÉRATION BILATÉRALE