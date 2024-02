Sigma Lithium, l'un des leaders du secteur naissant du lithium au Brésil, a déclaré lundi qu'il prévoyait d'investir 492,4 millions de reais (99,4 millions de dollars) dans une usine déjà annoncée dans le pays, avec l'appui d'un financement de la banque nationale de développement.

Sigma, une société basée à Vancouver, au Canada, qui exploite et traite le lithium au Brésil, a déclaré dans un communiqué avoir reçu une lettre d'intention de la banque de développement du pays sud-américain, la BNDES, pour financer la construction de l'usine de production de concentré de lithium.

L'entreprise n'a pas précisé le montant du crédit que la BNDES envisageait d'accorder à Sigma. La BNDES n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters en raison d'un jour férié.

Le prêteur doit encore donner son accord final sur le financement, y compris pour la garantie proposée, tandis que le conseil d'administration de Sigma doit également prendre une décision finale sur l'investissement, selon la déclaration.

La nouvelle usine, qui serait la deuxième de Sigma dans l'État brésilien de Minas Gerais, devrait presque doubler sa production pour atteindre 510 000 tonnes métriques par an, a déclaré l'entreprise. La construction devrait commencer d'ici la fin du mois de mars, a-t-elle ajouté.

L'entreprise, dont la direction a été récemment remaniée et qui courtise des clients tels que les constructeurs automobiles et les grands acteurs de l'industrie des batteries, a également déclaré lundi qu'elle avait reçu fin janvier une licence environnementale du gouvernement de l'État pour l'installation et l'exploitation de la nouvelle usine.

Le projet de lithium Grota do Cirilo de Sigma dans le pays devrait produire 766 000 tonnes métriques de métal blanc par an une fois achevé, a déclaré la société, sans fournir de calendrier.

(1 $ = 4,9536 reais)