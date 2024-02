L'IATA, groupe de pression des compagnies aériennes, a rencontré cette semaine des représentants du gouvernement brésilien pour discuter des coûts élevés auxquels sont confrontés les transporteurs dans le pays et qui, selon eux, ont entravé les efforts du président Luiz Inacio Lula da Silva pour faire baisser les prix des billets d'avion.

La demande de transport aérien dans la plus grande économie d'Amérique latine a été forte, mais les compagnies aériennes se plaignent des coûts d'exploitation, tels que les prix élevés du kérosène et les litiges excessifs, tout en luttant pour augmenter la capacité et faire face aux problèmes de la chaîne d'approvisionnement.

Le gouvernement s'est efforcé de trouver des moyens de rendre les tarifs aériens plus abordables, le prix des billets ayant atteint le principal indice d'inflation des consommateurs brésiliens.

Les mesures prises jusqu'à présent comprennent des lignes de crédit pour financer les plans d'entretien des moteurs, et le gouvernement a déclaré précédemment qu'il travaillait à la structuration d'un fonds pouvant atteindre 6 milliards de reais (1,21 milliard de dollars) pour aider à financer les transporteurs.

"Nous avons besoin de ce gouvernement pour aider l'industrie", a déclaré Peter Cerda, vice-président régional de l'IATA pour les Amériques, à Reuters avant de rencontrer le vice-président Geraldo Alckmin et d'autres ministres.

"C'est essentiel", a-t-il ajouté, notant que les transporteurs des États-Unis et d'Europe ont bénéficié d'une aide gouvernementale.

Les principales compagnies aériennes brésiliennes ont connu des difficultés financières ces dernières années à la suite de la crise de la pandémie de grippe aviaire.

LATAM Airlines est sortie de la faillite en 2022, tandis que Gol s'est placée sous la protection de la loi sur les faillites aux États-Unis le mois dernier. Azul a restructuré sa dette en 2023.

L'IATA avait déjà demandé au gouvernement brésilien et à la compagnie pétrolière Petrobras de modifier le mode de fixation du prix du kérosène dans le pays afin de réduire les coûts, mais la compagnie pétrolière publique s'est opposée à cette proposition.

Petrobras, qui est responsable de la majeure partie de l'activité de raffinage du pays, affirme qu'elle baisse les prix depuis l'année dernière et que le marché brésilien est ouvert à la libre concurrence.

(1 $ = 4,9639 reais) (Reportage de Gabriel Araujo Rédaction de Bill Berkrot)