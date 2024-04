X Corp, anciennement Twitter, a été "contraint par des décisions de justice" de bloquer certains comptes populaires au Brésil et il lui est interdit de donner des détails sur l'ordonnance, a déclaré la société samedi.

Le propriétaire de X Corp, Elon Musk, a déclaré dans un message sur la plateforme que cette ordonnance pourrait entraîner une perte totale de revenus et la fermeture des bureaux au Brésil, promettant qu'il la contesterait légalement dans la mesure du possible.

L'entreprise de médias sociaux a déclaré qu'elle ne savait pas pourquoi les ordres de blocage avaient été émis et qu'il lui était interdit de donner des détails sur les comptes concernés, ajoutant qu'elle était menacée d'amendes quotidiennes si elle ne se conformait pas à la loi.

"Ce juge a imposé des amendes massives, menacé d'arrêter nos employés et coupé l'accès à X au Brésil", a déclaré M. Musk en faisant référence au message d'un utilisateur sur la "répression de la liberté d'expression" du juge de la Cour suprême Alexandre de Moraes.

L'année dernière, M. Moraes a également ordonné l'ouverture d'une enquête sur les dirigeants de la plateforme de messagerie sociale Telegram et de Google (Alphabet), qui étaient en charge d'une campagne critiquant un projet de loi sur la réglementation de l'internet.

Ce projet de loi imposait aux sociétés Internet, aux moteurs de recherche et aux services de messagerie sociale de trouver et de signaler les contenus illégaux, au lieu de s'en remettre aux tribunaux, et prévoyait de lourdes amendes en cas de non-respect de cette obligation. (Reportage d'Urvi Dugar à Bengaluru ; Rédaction de Stefanie Eschenbacher et Sandra Maler)