Les projets de l'Union européenne visant à renforcer la protection des consommateurs de services financiers ravivent une bataille de pouvoir qui couvait depuis longtemps entre les régulateurs nationaux et européens et qui pourrait nuire à la mise en œuvre des mesures de protection renforcées.

La Commission européenne, l'organe exécutif de l'UE, a proposé mercredi des règles plus strictes pour la vente de produits financiers, tels que les fonds communs de placement et les assurances, afin d'accroître la confiance des consommateurs dans l'investissement et d'approfondir le marché des capitaux de l'Union, qui doit faire face à la concurrence de la Grande-Bretagne depuis le Brexit.

Les services financiers de détail sont généralement réglementés par des organismes de surveillance nationaux plutôt que par l'UE et certains acteurs du marché prédisent des affrontements, en particulier sur le transfert de pouvoirs de surveillance plus importants aux organismes de surveillance des valeurs mobilières et des assurances, l'ESMA et l'EIOPA.

Le projet, connu sous le nom de "paquet sur l'investissement de détail", propose une couche européenne de garanties "d'optimisation des ressources" pour les produits et des règles européennes plus strictes pour les conseillers financiers.

Les entreprises devraient également rendre compte aux autorités de surveillance de leurs services transfrontaliers afin "d'identifier les domaines sur lesquels la surveillance devrait se concentrer et où une coopération plus étroite pourrait s'avérer nécessaire", selon les plans.

"Pour moi, la question est de savoir si la stratégie d'investissement de détail ne s'enlise pas dans une question de partage du pouvoir institutionnel avant même de commencer à parler du fond", a déclaré Victor van Hoorn, directeur du bureau de Bruxelles de l'Investment Company Institute, un organisme mondial de l'industrie des fonds.

L'AEMF et l'AEAPP devraient définir des critères de coût et de performance auxquels quelque 30 000 fonds communs de placement et autres produits devraient se conformer, sous peine d'être retirés.

L'AEMF, qui aurait besoin de 11 personnes supplémentaires pour exercer ses nouveaux pouvoirs, a également proposé d'infliger des amendes aux gestionnaires d'actifs qui facturent des coûts "indus" à leurs clients.

La répartition des pouvoirs entre les régulateurs financiers des États et de l'Union européenne est depuis longtemps un sujet politiquement délicat, les pays rejetant l'idée d'un homologue centralisé de la puissante Securities and Exchange Commission des États-Unis.

La Banque centrale européenne réglemente déjà les plus grandes banques de l'UE, tandis que les assureurs se conforment à des règles de solvabilité paneuropéennes, ce qui fait des marchés de produits de détail l'un des rares domaines où les pays disposent d'une marge de manœuvre.

Les ministres des finances du Luxembourg, l'un des principaux centres de fonds d'investissement de l'UE, et de la Pologne ont indiqué au Financial Times, dans une lettre envoyée la semaine dernière, qu'une plus grande centralisation des pouvoirs de contrôle au sein de l'UE irait à l'encontre de l'approfondissement du marché des capitaux.

Cependant, Better Finance, qui fait campagne pour les investisseurs, a déclaré que les règles existantes en matière d'optimisation des ressources n'ont jamais été correctement appliquées par les États membres, et que le renforcement des organes de surveillance au niveau de l'UE contribuerait à changer cette situation.

"Il est donc vital d'améliorer en profondeur l'efficacité et la cohérence de la supervision des règles européennes de protection des investisseurs, et de fournir aux autorités de supervision de l'UE les outils nécessaires pour y parvenir", a déclaré l'organisation.

Le BEUC, groupe de consommateurs de l'UE, a fait écho à ces propos, affirmant que pour que les protections proposées fonctionnent, elles devraient être mises en œuvre au niveau européen de manière unifiée.

L'opposition des États membres a déjà conduit à l'édulcoration de la substance des propositions de l'UE avant leur publication.

L'intention initiale de la Commission était d'interdire les commissions versées par les banques et les assureurs aux courtiers et aux conseillers qui privilégient leurs produits par rapport à des produits rivaux potentiellement moins chers, une mesure déjà prise par la Grande-Bretagne et les Pays-Bas.

Mais l'Allemagne, la France, l'Italie et la Pologne, ainsi que les banques et les assureurs, ont fait pression contre une interdiction aussi large, arguant qu'elle bouleverserait un modèle commercial largement répandu qui repose sur les ventes à la commission.

Afin d'éviter des "conséquences importantes et soudaines", l'interdiction n'est désormais proposée que pour les produits pour lesquels aucun conseil n'est fourni.

Un responsable du secteur de l'assurance a déclaré que même cette interdiction pourrait se transformer en une interdiction générale dans la pratique, en raison des garde-fous plus stricts que les conseillers devraient respecter en vertu des propositions, ce qui pousserait les clients vers des produits sans conseil.

Les États membres de l'UE et le Parlement européen ont le dernier mot sur les projets, et il est probable que des changements soient apportés, y compris des tentatives de réintroduire une interdiction totale des commissions.