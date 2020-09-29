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BREXIT: LA CHAMBRE BRITANNIQUE DES COMMUNES A ADOPTÉ LE PROJET DE LOI SUR LE MARCHÉ INTÉRIEUR QUI PRÉVOIT DE POSSIBLES DÉROGATIONS À L'ACCORD DE DIVORCE NÉGOCIÉ AVEC LES EUROPÉENS ET RATIFIÉ PAR LES DEUX PARTIES

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29/09/2020 | 21:37

BREXIT: LA CHAMBRE BRITANNIQUE DES COMMUNES A ADOPTÉ LE PROJET DE LOI SUR LE MARCHÉ INTÉRIEUR QUI PRÉVOIT DE POSSIBLES DÉROGATIONS À L'ACCORD DE DIVORCE NÉGOCIÉ AVEC LES EUROPÉENS ET RATIFIÉ PAR LES DEUX PARTIES

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