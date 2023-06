La livre sterling évolue en dents de scie mercredi, bondissant dans un premier temps après la publication de données montrant que l'inflation britannique s'était accélérée plus que prévu en mai, puis revenant sur ses gains, alors que des inquiétudes se font jour sur la capacité de la Banque d'Angleterre à protéger l'économie de la stagnation.

La livre sterling était en hausse de 0,1% par rapport au dollar, à 1,281 USD, après avoir atteint 1,2803 USD juste après la publication des données. La parité avec l'euro est passée à 85,35 GBp, après 85,50 GBp juste avant les chiffres.

Les données officielles publiées à 8h00 ce matin ont montré que les prix à la consommation ont augmenté de 8,7% en glissement annuel en mai, sans changement par rapport au taux de 8,7% d'avril, mais au-dessus des attentes d'une augmentation de 8,4%. Le taux de base, qui exclut l'alimentation, l'énergie, l'alcool et le tabac, a augmenté de 7,1% alors que les économistes tablaient sur 6,8%. La BoE reste ainsi sous pression pour procéder à une forte hausse des taux lors de sa réunion de cette semaine.

"Si vous regardez cela dans le contexte, avec le marché du travail et les salaires moyens augmentant de 7,2% en avril alors que l'IPC de base était de 6,8%, vous avez maintenant l'IPC de base à 7,1% - vous risquez de voir les salaires augmenter encore et c'est là que vous commencez à avoir ces effets de deuxième et troisième tour et que cela s'intègre vraiment dans l'économie", a déclaré Michael Brown, stratège chez TraderX.

Inflation annuelle UK

Une inflation bien ancrée et un pari sur les taux relancé

Les rendements des gilts à deux ans, les plus sensibles à l'évolution des attentes en matière de taux d'intérêt et d'inflation, ont dépassé les 5% pour la première fois depuis au moins 15 ans cette semaine, ravivant les souvenirs de la crise du marché déclenchée en septembre par les plans d'emprunt de l'ancien Premier ministre Liz Truss.

En théorie, cela incite les investisseurs non britanniques à acheter des actifs libellés en livres sterling, en échange de rendements plus élevés. Toutefois, l'inflation semblant de plus en plus ancrée et la banque centrale disposant d'une marge de manœuvre limitée pour relever les taux afin de l'enrayer, ce commerce pourrait perdre de son élan.

La BoE devrait relever ses taux d'intérêt de 25 points de base à 4,75% jeudi, mais après les données sur l'inflation, les marchés monétaires ont montré que les traders plaçaient près de 50% de chances pour une hausse d'un demi-point, contre 25% plus tôt dans la journée.