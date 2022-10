Explainer-Premier ministre britannique Truss : comment a-t-elle pu partir et qui pourrait la remplacer ?

La vue de Mme Truss, assise sans expression au Parlement lundi, alors que son nouveau ministre des finances déchire le programme de réductions d'impôts et de déréglementation qui lui a permis de décrocher son poste à Downing Street, a suscité des appels à la démission de cette femme de 47 ans.

Déjà une poignée de parlementaires conservateurs de Truss ont dit qu'elle devait se retirer, mais le parti politique dominant de la Grande-Bretagne est profondément divisé après 12 ans au pouvoir, ce qui limite sa capacité à s'entendre sur un remplaçant qui pourrait unir les factions en guerre.

Mme Truss était déjà le quatrième premier ministre du Royaume-Uni en six ans, après que le départ tortueux du pays de l'Union européenne se soit combiné à la pandémie de COVID-19 pour produire l'une des époques les plus turbulentes de la politique britannique de ces 50 dernières années.

Vous trouverez ci-dessous des détails sur la façon dont Truss pourrait être écartée du pouvoir, et qui pourrait la remplacer :

1922, ENCORE

Quiconque suit la politique britannique ces dernières années s'est habitué au rôle du Comité 1922, l'organe qui a le pouvoir de forcer un leader conservateur à quitter le pouvoir.

Boris Johnson et Theresa May ont tous deux fait face, et survécu, à des votes de confiance de la commission, mais ils ont également tous deux démissionné peu après. Un premier ministre n'est pas censé être confronté à un défi au cours de sa première année, mais la commission s'est montrée disposée à changer les règles dans le passé.

Normalement, 15% des plus de 350 parlementaires du Parti conservateur devraient demander un vote de confiance. Le trésorier de la commission a déclaré qu'une "majorité écrasante" devrait demander un vote pour en obtenir un la première année.

DÉMISSION, PRESSION DU PARTI

Alternativement, Truss pourrait démissionner si elle décide qu'elle a perdu le soutien de son parti, mais elle a jusqu'à présent déclaré qu'elle allait se battre. Johnson a finalement été forcé de partir après que ses ministres aient démissionné en masse, mais le cabinet de Truss est resté fidèle jusqu'à présent.

QUI VOUDRAIT LE POSTE

Compte tenu des divisions au sein du parti, il n'y a pas de candidat évident et tout remplaçant serait confronté à un pays qui se dirige probablement vers une récession. Les principaux noms sont présentés ci-dessous :

Rishi Sunak

L'ancien ministre britannique des finances était le candidat le plus populaire parmi les parlementaires conservateurs à Westminster mais, après avoir atteint le second tour contre Truss, il a perdu lors d'un vote impliquant quelque 170 000 membres du parti qui prennent la décision finale.

De nombreux membres étaient en colère lorsque Sunak a démissionné en juillet, contribuant à déclencher une rébellion qui a finalement fait tomber Johnson. Ils ont également ignoré son avertissement selon lequel les marchés pourraient perdre confiance en la Grande-Bretagne si Truss accordait ses réductions d'impôts non financées.

La bourse de paris Betfair place Sunak comme favori pour remplacer Truss, mais les parlementaires qui restent fidèles à Johnson s'y opposeraient probablement.

Jeremy Hunt

Le programme économique de Truss s'étant effondré, le premier ministre a licencié son ministre des finances et s'est tourné vers Hunt, ancien ministre de la santé et des affaires étrangères, pour remettre les choses en ordre.

Une série de performances confiantes à la télévision et à la Chambre des communes, alors qu'il déchirait le manifeste économique de Truss, ont déjà amené certains parlementaires conservateurs à qualifier Hunt de "vrai Premier ministre".

Il a insisté sur le fait qu'il ne voulait pas du poste suprême, bien qu'il ait participé à deux courses précédentes pour devenir Premier ministre, y compris en 2019 où il a perdu au dernier tour face à Johnson. Hunt n'a pas le soutien évident d'un grand groupe de parlementaires au parlement.

Ben Wallace

Le secrétaire britannique à la défense est l'un des rares ministres à être sorti des récentes turbulences politiques avec une crédibilité renforcée. Wallace, un ancien soldat, a été ministre de la défense à la fois pour Johnson et Truss, dirigeant la réponse de la Grande-Bretagne à l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Populaire auprès des membres du parti, il en a surpris plus tôt cette année lorsqu'il a déclaré qu'il ne se présenterait pas à la direction, disant qu'il voulait se concentrer sur son travail actuel. Il a déclaré au journal Times cette semaine qu'il souhaitait toujours rester secrétaire à la défense.

Penny Mordaunt

Ancienne secrétaire à la défense, Penny Mordaunt était une partisane passionnée de la sortie de l'UE qui a manqué de peu la course finale à deux places lors de la récente course à la direction.

Mordaunt a été applaudie pour sa performance au Parlement lundi, lorsqu'elle a défendu le gouvernement alors même que celui-ci revenait sur la plupart de ses politiques.

Un législateur a décrit Mordaunt comme ayant un "large attrait", faisant référence à sa capacité à trouver des amis dans les différentes tribus du parti.

Boris Johnson

L'ancien premier ministre Boris Johnson, un journaliste, domine la politique britannique depuis qu'il est devenu maire de Londres en 2008. Après avoir causé des problèmes à des dirigeants tels que David Cameron et Theresa May, il est finalement devenu Premier ministre en 2019 et a remporté une victoire électorale écrasante.

Johnson était le visage du vote du Brexit et a gagné des voix dans des régions du pays qui n'avaient jamais voté conservateur auparavant. Mais il a été poussé vers la sortie par une série de scandales.

Certains de ses proches disent qu'à l'heure actuelle, il est plus intéressé à gagner de l'argent sur le circuit des discours qu'à revenir à la politique de première ligne.