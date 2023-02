Factbox : Le Royaume-Uni affirme que le "frein de Stormont" lui donne un droit de veto sans équivoque sur certaines lois européennes.

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak espère que le "frein de Stormont" pourra contribuer à gagner le soutien des politiciens pro-britanniques de la région et de certains membres de son propre parti conservateur pour un accord plus large visant à remanier les règles commerciales post-Brexit pour l'Irlande du Nord.

Voici quelques détails sur cette mesure :

COMMENT CELA FONCTIONNE-T-IL ?

Dans un document du gouvernement britannique exposant les détails de l'accord, Londres indique que le mécanisme lui donne un "droit de veto sans équivoque" sur les règles de l'UE lorsque 30 membres du gouvernement décentralisé d'Irlande du Nord issus de deux partis ou plus s'y opposent.

"Une fois que le Royaume-Uni notifie à l'UE que le frein a été déclenché, la règle en question est automatiquement suspendue de son entrée en vigueur", indique le document publié sur le site Web du gouvernement britannique.

"Elle ne peut alors être appliquée ultérieurement en Irlande du Nord que si le Royaume-Uni et l'UE en conviennent conjointement au sein du comité mixte (Royaume-Uni-UE)", précise le document, en référence au principal forum de consultation entre le Royaume-Uni et l'UE sur l'accord de retrait de la Grande-Bretagne.

"Cela donnerait au Royaume-Uni un droit de veto sans équivoque - permettant de ne pas appliquer la règle de façon permanente - au sein du comité mixte."

Londres a ajouté que le nouveau mécanisme n'est pas soumis à la surveillance de la Cour européenne de justice et que tout différend serait résolu par un arbitrage indépendant ultérieur conformément au droit international et non au droit de l'UE.

Le Democratic Unionist Party (DUP), le plus grand parti pro-britannique d'Irlande du Nord, devrait mettre fin à un boycott d'un an de l'assemblée régionale, qu'il a entamé pour protester contre les règles post-Brexit, pour que le "frein de Stormont" devienne une réalité.

Après avoir remporté 25 sièges aux élections de l'année dernière, le DUP aurait besoin du soutien de cinq autres politiciens pour tenter de déclencher le frein. Il y a actuellement 12 autres politiciens unionistes pro-britanniques dans l'assemblée.

"QUESTION DE DERNIER RECOURS"

Une déclaration unilatérale distincte faite par le gouvernement britannique expose comment le mécanisme serait déclenché "dans les circonstances les plus exceptionnelles et en dernier recours".

Les politiciens locaux qui s'opposent à ce mécanisme devront fournir une explication écrite détaillée et publiquement disponible indiquant qu'ils ont utilisé tous les autres mécanismes disponibles et qu'ils ont cherché à avoir une discussion de fond préalable avec le gouvernement britannique et au sein du gouvernement de partage du pouvoir en Irlande du Nord.

Les politiciens devraient également avoir pris des mesures pour consulter les entreprises, les autres commerçants et la société civile concernés par la nouvelle loi ou la loi modifiée.

Si le Royaume-Uni accepte que ces conditions soient remplies, il entamera des consultations intensives au sein du comité mixte. Dans un document publié sur son site Web, la Commission européenne a déclaré qu'un comité d'arbitrage pourrait se prononcer sur le respect des conditions.

Elle a ajouté que si les parties ne peuvent se mettre d'accord ni sur l'ajout d'une loi modifiée ou remplacée, ni sur d'autres mesures, l'UE peut prendre des mesures correctives appropriées. Cela serait dû à une divergence des règles commerciales entre l'Irlande du Nord et l'Irlande - et donc l'UE au sens large, a noté Londres.

La Commission a également déclaré que le frein ne peut être déclenché que si la loi concernée diffère de manière significative de la précédente en termes de portée ou de contenu et qu'elle aurait un impact important sur la vie quotidienne des communautés en Irlande du Nord.

Londres a déclaré qu'il ne peut être "disponible pour des raisons insignifiantes", tandis que le Premier ministre irlandais Leo Varadkar a déclaré lors d'une conférence de presse qu'il existait des "règles claires et strictes" concernant son fonctionnement.

"La barre est placée assez haut", a déclaré Katy Hayward, professeur de sociologie politique à l'université Queen's de Belfast, qui a beaucoup écrit sur les règles commerciales.

"La plupart des amendements et des remplacements de la loi sont très anodins et ne seraient pas vraiment remarqués par la plupart des gens. Vous ne verriez pas cela comme quelque chose de régulier".