GB/Brexit-Ne mettez pas en danger la paix en Irlande du Nord-Biden

CARBIS BAY, 9 juin (Reuters) - Le président américain Joe Biden a lancé un sérieux avertissement concernant le Brexit lors de sa première rencontre avec le Premier ministre britannique Boris Johnson: Empêcher qu'une dispute avec l'Union européenne ne mette en péril la délicate paix en Irlande du Nord.

Pour son premier voyage à l'étranger depuis son entrée en fonction en janvier, Joe Biden rencontre Boris Johnson jeudi dans la station balnéaire anglaise de Carbis Bay, avant un sommet du G7 de vendredi à dimanche, un sommet de l'OTAN lundi, un sommet États-Unis-UE mardi et une rencontre avec le président russe Vladimir Poutine à Genève le lendemain. Joe Biden tentera de profiter de ce voyage pour améliorer ses relations multilatérales après le tumulte de la présidence de Donald Trump, qui a laissé de nombreux alliés des États-Unis en Europe et en Asie déconcertés et certains aliénés.

Joe Biden apporte cependant un message gênant pour Boris Johnson, l'un des chefs de file de la campagne du Brexit de 2016 : Empêcher que les négociations de divorce houleuses de l'UE ne sapent un accord de paix de 1998 négocié par les États-Unis, connu sous le nom d'Accord du Vendredi Saint, qui a mis fin à trois décennies de conflit en Irlande du Nord.

La sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne a mis la paix en Irlande du Nord à rude épreuve, car les 27 États membres veulent protéger leurs marchés, alors qu'une frontière en mer d'Irlande sépare la province britannique du reste du Royaume-Uni. L'Irlande du Nord partage une frontière avec l'Irlande, membre de l'UE.

(Steve Holland et Guy Faulconbridge; version française Camille Raynaud)