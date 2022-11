GB-La Cour suprême doit se prononcer sur la validité d'un nouveau référendum en Ecosse

par Michael Holden et Andrew MacAskill

LONDRES, 23 novembre (Reuters) - La Cour suprême du Royaume-Uni dira mercredi si l'Ecosse est habilitée ou non à organiser un nouveau référendum sur l'indépendance sans l'aval du Parlement britannique.

Les électeurs écossais s'étaient prononcés majoritairement contre l'indépendance en 2014. Mais aux yeux des indépendantistes, le divorce entre le Royaume-Uni et l'Union européenne justifie la tenue d'un second vote, alors qu'une majorité d'Écossais étaient opposés au Brexit.

La Première ministre écossaise Nicola Sturgeon qui dirige le Parti national écossais (SNP, indépendantiste), a annoncé plus tôt cette année qu'elle comptait organiser ce référendum le 19 octobre 2023 et souhaitait qu'il soit légal et reconnu internationalement.

Le gouvernement britannique a indiqué qu'il ne permettrait pas la tenue d'un nouveau référendum, arguant qu'un tel scrutin ne pouvait avoir lieu qu'une fois par génération.

D'après le Scotland Act de 1998, qui a créé le Parlement écossais et retiré certaines prérogatives à celui de Westminster, toutes les questions relatives à l'Union des royaumes d'Ecosse et d'Angleterre sont du seul ressort du Parlement britannique. (Reportage Michael Holden; version française Camille Raynaud)