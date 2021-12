GB-Sévère défaite des conservateurs dans un scrutin local, Johnson dans la tourmente

(Actualisé avec déclarations de Johnson)

par William James

LONDRES, 17 décembre (Reuters) - Le Premier ministre britannique Boris Johnson a endossé vendredi à titre personnel la responsabilité de la défaite électorale subie par le Parti conservateur dans l'un de ses fiefs, après une série de scandales qui ont ébranlé Downing Street.

La candidate centriste des Libéraux-démocrates, Helen Morgan, s'est imposée jeudi avec près de 6.000 voix d'avance lors de l'élection législative partielle dans la circonscription rurale du North Shropshire, dans le centre de l'Angleterre, acquise aux conservateurs depuis près de deux siècles.

"A l'évidence, c'est un résultat très décevant et je comprends totalement les frustrations des électeurs. J'entends ce qu'ils disent dans le North Shropshire et en toute humilité, je me dois d'accepter ce verdict. Bien sûr, je me tiens pour personnellement responsable", a dit à la presse Boris Johnson.

Ce revers a été interprété par le chef de file des Tories, Oliver Dowden, comme un signe du "ras-le-bol" des électeurs.

Il survient alors que Boris Johnson, déjà confronté à une flambée de l'épidémie de COVID-19 alimentée par le variant Omicron, est fragilisé par une série de scandales, notamment des informations de presse faisant état de fêtes de Noël à Downing Street il y a un an, alors que le pays était soumis à de sévères restrictions.

"Ce soir, les habitants du North Shropshire ont parlé au nom de l'ensemble des Britanniques. Ils l'ont dit très clairement: 'Boris Johnson, la fête est finie'", a déclaré Helen Morgan dans son discours de victoire.

"Notre pays réclame du leadership à corps et à cri. M. Johnson, vous n'êtes pas un dirigeant", a-t-elle ajouté.

MESSAGE REÇU

"Les électeurs du North Shropshire en avaient ras-le-bol et nous ont donné un grand coup de pied", a déclaré sur Sky le chef de file des Tories, Oliver Dowden.

"Je pense qu'ils voulaient nous faire passer un message et je tiens à dire que nous l'avons clairement entendu", a-t-il ajouté.

Si les élections anticipées sont généralement le moyen pour les électeurs de contester le parti au pouvoir, l'ampleur de la victoire de la candidate des LibDems laisse entrevoir que le mécontentement à l'égard du gouvernement de Boris Johnson est profondément enraciné.

A l'échelle nationale, les sondages d'opinion suggèrent que les conservateurs se laissent distancer par les travaillistes, après les polémiques suscitées par les modalités de financement de la rénovation de l'appartement de Boris Johnson à Downing Street, les fêtes organisées par ses services pendant les périodes de confinement, les relations entre élus et lobbyistes, ou encore la gestion contestée de la crise sanitaire.

Le scrutin anticipé dans la circonscription du North Shropshire a été organisé après la démission le mois dernier du précédent titulaire du siège, le conservateur Owen Paterson, dont une enquête a conclu qu'il avait été rémunéré pour des actions de lobbying, ce qui est interdit.

Sur le plan politique, cette claque électorale s'ajoute aux récentes difficultés rencontrées par le Premier ministre au sein de son propre camp. Boris Johnson vient d'essuyer la pire révolte d'élus conservateurs au Parlement de Westminster, une centaine d'entre eux ayant voté contre les dernières restrictions sanitaires.

Boris Johnson dispose encore d'une large majorité au Parlement après sa large victoire de 2019 acquise sur sa promesse de mener à bien le Brexit.

Les prochaines législatives sont prévues en 2024 au Royaume-Uni. (Reportage William James, version Myriam Rivet et Jean-Stéphane Brosse, édité par Nicolas Delame et Sophie Louet)