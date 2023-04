Irlande du Nord-De présumées bombes artisanales trouvées avant la visite de Biden

LONDRES, 11 avril (Reuters) - La police nord-irlandaise a annoncé mardi avoir retrouvé quatre bombes artisanales présumées dans un cimetière situé près de la ville de Londonderry, à la suite d'une opération de sûreté publique, alors que le président américain Joe Biden est attendu dans la journée à Belfast, à environ 110 kilomètres de là.

Cette annonce intervient au lendemain d'un incident en marge d'une manifestation à Londonderry pour protester contre l'accord du Vendredi Saint, au vingt-cinquième anniversaire de celui-ci. Un véhicule de police a été la cible de cocktails Molotov et d'autres projectiles lancés par plusieurs individus masqués.

Les engins explosifs présumés ont été retrouvés dans une zone en lien avec cette manifestation, a indiqué la police.

Dans un communiqué, un responsable de la police locale a déclaré que la découverte de ces engins constituait "un autre développement sinistre et préoccupant".

Joe Biden est attendu en fin de journée à Belfast dans le cadre des commémorations de l'accord du Vendredi Saint, auquel les Etats-Unis ont contribué, qui a mis fin à la plupart des violences sanglantes ayant secoué l'Irlande du Nord pendant trois décennies.

La visite du président américain intervient dans un contexte politique délicat, entre le refus depuis un an du Parti unioniste démocrate (DUP) de prendre part au gouvernement de cohabitation mis en place par l'accord signé en 1998 et les secousses provoquées par le Brexit s'agissant des relations commerciales entre l'Irlande du Nord et le reste du Royaume-Uni.

La police a indiqué avoir terminé son intervention au cimetière à proximité de Londonderry, ajoutant que l'enquête avait été transmise à la division de lutte contre le terrorisme.

En mars, les services du renseignement britannique ont relevé à "grave" le niveau d'alerte pour l'Irlande du Nord, ce qui signifie qu'une attaque est considérée comme hautement probable. Cette décision ne serait toutefois pas liée à l'anniversaire de l'accord du Vendredi Saint. (Reportage Farouq Suleiman; version française Jean Terzian, édité par Jean-Stéphane Brosse)