L'Irlande salue les progrès du protocole et dit que Sunak mérite de l'espace pour conclure un accord

Après des semaines d'intenses pourparlers entre Londres et Bruxelles, la dynamique s'est renforcée en vue d'un accord pour réviser le protocole sur l'Irlande du Nord - les dispositions convenues pour éviter une frontière dure avec l'Irlande, membre de l'UE, lorsque la Grande-Bretagne quittera l'UE en 2020.

Le porte-parole de M. Sunak a déclaré que le premier ministre avait dit plus tôt à son cabinet que les pourparlers intensifs se poursuivaient et que ses ministres des affaires étrangères et de l'Irlande du Nord s'entretiendraient mardi pour la deuxième journée consécutive avec le chef du Brexit de l'UE, Maros Sefcovic.

"Je ne peux pas dire si nous aurons ou non un accord cette semaine. Je sais que d'énormes progrès ont été réalisés pour parvenir à un accord sur le protocole", a déclaré le Premier ministre irlandais Leo Varadkar lors d'une conférence de presse mardi.

"Je sais que le Premier ministre Sunak veut consulter son parti, veut consulter les partis d'Irlande du Nord et je pense qu'il est vraiment important que nous accordions du temps et de l'espace pour que cela se produise et que nous évitions tout commentaire qui pourrait rendre plus difficile l'obtention d'un accord."

Les pourparlers sont passés à la vitesse supérieure ces derniers jours, notamment entre Sunak et le Parti unioniste démocratique (DUP) d'Irlande du Nord, dont l'opposition au protocole doit être surmontée pour que tout accord fonctionne.

Alors que les sondages d'opinion montrent régulièrement qu'une majorité d'électeurs nord-irlandais - qui s'étaient auparavant opposés au Brexit - sont favorables à l'idée du protocole, l'imposition de contrôles sur les marchandises provenant du reste du Royaume-Uni a suscité la colère de nombreux unionistes pro-britanniques qui y voient une atteinte à l'union avec la Grande-Bretagne.

Le DUP, le plus grand parti pro-britannique d'Irlande du Nord, a boycotté le parlement de partage du pouvoir de la région l'année dernière pour protester contre le protocole.

M. Sunak a également rencontré des conservateurs pro-Brexit afin d'apaiser leurs inquiétudes quant à un éventuel accord.