L'indice PMI britannique reste proche de son plus bas niveau depuis 21 mois, les commandes faiblissant.

La version "flash" ou préliminaire de l'indice composite des directeurs d'achat (PMI) IHS Markit/CIPS pour la Grande-Bretagne a légèrement augmenté à 48,3 contre 48,2 en octobre, ce qui constitue sa plus faible lecture depuis janvier 2021, lorsqu'il y avait un verrouillage COVID-19.

"Une nouvelle chute abrupte de l'activité des entreprises en novembre s'ajoute aux signes croissants que le Royaume-Uni est en récession, le PIB étant susceptible de chuter pour un deuxième trimestre consécutif au cours des derniers mois de 2022", a déclaré Chris Williamson, économiste commercial en chef chez IHS Markit.

Les lectures PMI inférieures à 50 représentent une contraction économique, et les économistes interrogés par Reuters s'attendaient à ce que le PMI flash chute à nouveau ce mois-ci à 47,5.

IHS Markit a déclaré qu'en dehors de la pandémie, l'indice PMI britannique indiquait désormais la plus forte baisse trimestrielle de la production économique depuis début 2009, pendant la crise financière mondiale, avec une baisse de 0,4 %.

Les données officielles ont montré que l'économie britannique s'est contractée de 0,2 % au cours des trois mois précédant la fin septembre, et la semaine dernière, l'Office for Budget Responsibility britannique a déclaré qu'il estimait que l'économie était entrée en récession et que celle-ci durerait jusqu'à la fin de l'année prochaine.

Mardi, l'Organisation de coopération et de développement économiques a prévu que la Grande-Bretagne connaîtrait la plus forte baisse de production parmi les nations riches du Groupe des Sept l'année prochaine.

L'indice PMI a montré que les nouvelles commandes ont chuté au rythme le plus rapide depuis janvier 2021 et que la croissance de l'emploi a ralenti.

"L'humeur des entreprises reste parmi les plus sombres observées au cours du dernier quart de siècle au milieu des nombreux vents contraires, qui comprennent la crise du coût de la vie, la guerre en Ukraine, l'aggravation des pertes à l'exportation - souvent liées au Brexit, la hausse des coûts d'emprunt, le resserrement budgétaire et l'incertitude politique accrue", a déclaré M. Williamson.

Toutefois, les entreprises ont signalé les pressions inflationnistes les plus faibles depuis plus d'un an, même si elles restent élevées par rapport aux normes historiques. Cette baisse sera saluée par la Banque d'Angleterre, qui craint que l'inflation ne tarde à retomber vers son objectif de 2 %, après avoir atteint un sommet de 41 ans de 11,1 % en octobre.