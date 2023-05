Les règles du marché boursier britannique pourraient être radicalement simplifiées dans le cadre des efforts visant à attirer les grandes sociétés à Londres, selon des plans détaillés dévoilés mardi par l'organisme de surveillance financière du pays.

L'attrait de la Grande-Bretagne en tant que centre financier mondial a été remis en question ces dernières années, les entreprises cherchant de plus en plus à être cotées dans des centres rivaux tels que New York et après que le pays a été largement coupé de l'Union européenne par le Brexit.

La Financial Conduct Authority (FCA) a proposé de remplacer les segments de cotation "premium" et "standard" existants en Grande-Bretagne par une catégorie unique, dans le cadre d'un ensemble de réformes visant à simplifier le règlement de cotation du pays.

"Nous voulons encourager davantage d'entreprises à s'inscrire et à se développer au Royaume-Uni, par rapport à d'autres marchés internationaux très compétitifs", a déclaré Nikhil Rathi, directeur général de la FCA.

L'organisme de surveillance a commencé à consulter sur les modifications potentielles de son régime de cotation en mars, et les propositions plus détaillées feront l'objet d'un nouveau cycle de consultation qui s'achèvera le 28 juin.

La FCA a déclaré qu'une catégorie unique d'actions supprimerait les conditions d'éligibilité qui découragent les nouvelles entreprises, serait plus permissive en ce qui concerne les structures d'actions à deux classes et supprimerait les votes obligatoires des actionnaires sur les transactions telles que les acquisitions.

Bien que l'autorité de surveillance se soit engagée à maintenir des normes élevées, certains experts ont exprimé leur inquiétude face à cette réforme.

"Nous soutenons fermement les principes qui sous-tendent la réforme des règles d'admission à la cote [...], mais l'érosion des droits des actionnaires risque de saper les normes du marché, et ce n'est pas la bonne solution", a déclaré Richard Wilson, PDG de la plateforme de négociation interactive investor.

La FCA a déclaré qu'elle avait l'intention de réaliser des "progrès substantiels" sur les réformes d'ici à la fin de l'année.

"Si ces réformes sont mises en œuvre, Londres sera en mesure de rivaliser avec ses concurrents internationaux", a déclaré Jonathan Hill, auteur d'une étude sur les cotations au Royaume-Uni soutenue par le gouvernement et publiée en 2021, qui a révélé que le nombre d'entreprises publiques dans le pays avait alors chuté de 40 % depuis 2008.