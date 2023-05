Le ministère britannique des finances a demandé mardi des conseils sur la définition de critères de référence pour les autorités de régulation afin de s'assurer qu'elles atteignent les nouveaux objectifs visant à soutenir la compétitivité de Londres en tant que centre financier mondial après le Brexit et à favoriser la croissance du Royaume-Uni.

La concurrence féroce de New York en matière de cotation des entreprises et le fait qu'Amsterdam ait dépassé Londres en tant que plus grand marché boursier d'Europe après le Brexit ont accentué la pression sur les organismes de surveillance financière britanniques pour qu'ils assouplissent les règles.

Le ministère a rejeté toute idée de s'écarter des normes internationales élevées ou d'entraver l'indépendance quotidienne des organismes de surveillance.

Le gouvernement a déclaré mardi qu'il voulait s'assurer que le rôle plus puissant de la Financial Conduct Authority et de la Prudential Regulation Authority de la Banque d'Angleterre soit rendu responsable devant le public en fixant des "mesures" qu'elles doivent respecter chaque trimestre.

Le secteur financier considère que le nouveau mandat en matière de compétitivité est la clé d'une réglementation plus souple et plus proportionnée, le ministère disposant de nouveaux pouvoirs pour obliger les régulateurs à publier des informations, par exemple sur la manière dont ils ont décidé d'une règle particulière.

"Le gouvernement reconnaît que des indicateurs publics clairs et réguliers permettant de mesurer les performances constituent un élément important de la transparence, essentielle pour un contrôle et une responsabilité efficaces", a déclaré le ministère dans un document de consultation publique publié mardi.

L'appel à propositions vise à déterminer quels sont les indicateurs supplémentaires les plus appropriés à publier par les autorités de régulation.

"Correctement mis en œuvre, il s'agira d'une pièce maîtresse du puzzle qui permettra de s'assurer que le nouvel objectif de croissance et de compétitivité internationale des régulateurs aide le Royaume-Uni à rester un centre financier international de premier plan", a déclaré Miles Celic, président-directeur général de TheCityUK.

Le London Market Group, qui représente les assureurs, a déclaré qu'il était essentiel que des mesures rapides comparent les règles britanniques à celles des concurrents mondiaux, en particulier en ce qui concerne les délais d'autorisation et d'approbation des sociétés.

Etay Katz, associé du cabinet d'avocats Ashurst, a déclaré que les organismes de surveillance britanniques avaient déjà une charge de travail énorme et croissante.

L'établissement d'indicateurs de performance ne contribuera pas à un progrès véritable et durable et, au pire, encouragera les régulateurs à "jouer" avec le système", a déclaré M. Katz.