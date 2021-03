La Minute Macro : histoires de banques centrales et de déconfinement

La BCE peut augmenter ses achats si nécessaire, dit Weidmann

Dans un contexte de hausse des taux qui pose question, Jens Weidmann membre du conseil des gouverneurs de la banque centrale a assuré que la BCE en avait encore sous le pied. En d’autre terme, elle a les capacités d’augmenter ses achats d’obligations sur les marchés dans le cadre actuel du programme d’achats d’urgence face à la pandémie (PEPP). Elle ne le fera que si elle estime la hausse des rendements injustifiés au regard des fondamentaux économiques. Weidmann s’était déjà positionné sur la question et avait affirmé que la montée récente des taux obligataires n’avait pas eu un impact significatif sur les conditions de financement pour l'instant, ces dernières restant particulièrement accommodantes au regard des moyennes historiques des taux obligataires.

Taux au comptant de la courbe de rendement, échéance 10 ans - Obligations d'États de la zone Euro (tous les émetteurs dont la notation est triple A)

L’Allemagne va opérer un déconfinement progressif

Alors que même dans son propre camp les mesures de restrictions de déplacement commençaient à faire des mécontents, la chancelière Angela Merkel est parvenue à un accord avec les dirigeants des Länders. Les restrictions strictes laisseront la place à un assouplissement progressif des contraintes dès le 8 mars. Cette nouvelle arrive alors que seulement 5% de la population du pays s’est vue administrer une première dose de vaccin et que le nombre de nouvelles contaminations quotidiennes a recommencé à augmenter. "Nous nous trouvons au seuil d'une nouvelle phase de la pandémie dans laquelle nous pouvons entrer non pas imprudemment mais avec un espoir justifié quand même" a déclaré madame Merkel à la presse hier soir.

La Banque Centrale d’Angleterre se met aux obligations vertes

La Banque Centrale d'Angleterre (Bank of England) souhaite acheter plus d'obligations dites "vertes" après que le gouvernement s'est engagé à ce que l'Angleterre atteigne zéro émission de gaz à effet de serre d'ici 2050. Si les objectifs environnementaux font désormais partie intégrante de la politique monétaire, la BoE a en effet sa part à jouer dans la balance. Sa proposition d'achat d'obligations d'entreprises "vertes" repose sur la prise en compte de "l'impact climatique des émetteurs des obligations qu'elle détient” a déclaré Rishi Sunak, chancelier de l’Echiquier. La BoE devrait présenter “les mesures qu'elle prendra pour réduire l'empreinte carbone de son portefeuille d'obligations d'entreprises” avant le quatrième trimestre 2021, dans le but de “s'aligner sur les objectifs de température de l'accord de Paris” de 2016.