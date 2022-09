La PM britannique Truss et l'Allemand Scholz discutent de la crise énergétique - porte-parole

"Tous deux ont convenu de l'importance de la résilience et de l'indépendance énergétique. Le Premier ministre a souligné l'importance de veiller au respect de la démocratie et de la liberté en Europe, et de protéger les pays rendus vulnérables par le chantage économique de la Russie", a déclaré la porte-parole dans un communiqué.

Mme Truss a également dit à M. Scholz qu'elle souhaitait étendre la coopération en matière de défense entre leurs deux pays, et trouver une solution aux questions relatives aux règles litigieuses qui régissent le commerce post-Brexit avec l'Irlande du Nord, a ajouté le porte-parole.