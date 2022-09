La britannique Liz Truss nomme un partisan acharné du Brexit au bureau d'Irlande du Nord.

Mme Truss a déclaré plus tôt dans la journée de mercredi que sa préférence était de trouver un accord négocié avec l'Union européenne pour résoudre les problèmes liés aux règles litigieuses qui régissent le commerce post-Brexit avec l'Irlande du Nord.

L'impasse sur le protocole de l'Irlande du Nord est de loin la plus importante des questions qui mettent à rude épreuve les relations entre l'UE et la Grande-Bretagne, et pourrait déboucher sur une guerre commerciale si Londres allait de l'avant avec une législation déchirant effectivement certaines des règles.

La nomination de M. Baker, qui a dirigé une faction Brexit dure au sein du Parti conservateur pendant les négociations de la Grande-Bretagne pour quitter l'Union européenne, a été critiquée par certains politiciens nord-irlandais.

Claire Hanna, une législatrice du parti nationaliste nord-irlandais SDLP, a déclaré que la nomination de Baker était "une décision odieuse qui enverra un message destructeur à la Commission européenne et aux partis d'Irlande du Nord".

"Liz Truss a l'occasion de plaider en faveur d'une résolution négociée avec l'Union européenne dans l'intérêt des habitants de ces îles. Ces nominations semblent en contradiction flagrante avec cet objectif", a déclaré Hanna dans une déclaration, soulignant également la nomination d'un autre Brexiteer pur et dur, Chris Heaton-Harris, au poste de secrétaire d'État pour l'Irlande du Nord.

M. Baker a contribué à diriger la rébellion qui a fait échouer l'accord de Brexit de la Première ministre de l'époque, Theresa May, en affirmant qu'il maintenait la Grande-Bretagne trop étroitement liée à l'UE.