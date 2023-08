Les banques britanniques pourraient être libres d'accorder des primes encore plus importantes à partir de janvier, mais il est peu probable que les nouveaux avantages salariaux aident l'industrie financière du pays à surpasser ses rivaux, car les banquiers de haut niveau hésitent à troquer de beaux salaires fixes contre des récompenses incertaines.

La suppression du plafond sur les bonus, en vigueur depuis près de dix ans, est un élément essentiel de l'assouplissement des règles adoptées par l'Union européenne après l'adhésion de la Grande-Bretagne à l'UE pour mettre fin à la prise de risques excessifs après que les contribuables ont dû renflouer les banques lors de la crise financière mondiale.

Les résultats d'une consultation de la Banque d'Angleterre et de la Financial Conduct Authority sur la proposition de supprimer les restrictions sur les bonus sont attendus dans les semaines à venir. Cette mesure s'appliquerait aux versements effectués à partir de 2024, bien qu'il soit possible d'avancer le début de l'application de la mesure pour couvrir les bonus de 2023.

Les ministres et les régulateurs espèrent que cette mesure attirera davantage de banquiers de haut niveau en Grande-Bretagne et renforcera l'attrait de Londres en tant que centre international de capitaux, en concurrence avec New York, Singapour et les centres financiers de l'UE tels que Paris et Francfort.

Les banquiers, les avocats et les consultants en rémunération affirment toutefois que les hauts dirigeants risquent de perdre plus qu'ils ne gagneront.

"La suppression du plafond ne va pas attirer davantage de banquiers de haut niveau au Royaume-Uni, car leur rémunération sera plus incertaine", a déclaré Luke Hildyard, directeur du groupe de réflexion High Pay Centre, à l'agence Reuters.

Selon les dernières données de l'Autorité bancaire européenne, plus de 70 % des banquiers basés dans l'UE qui gagnent plus d'un million d'euros et qui sont soumis au plafond des primes étaient basés en Grande-Bretagne avant que le pays ne quitte l'Union en 2020.

Le plafonnement des primes à 100 % du salaire fixe - ou à 200 % avec l'approbation des actionnaires - a encouragé certaines banques britanniques à compléter les salaires de base par des indemnités spécifiques, souvent non divulguées, basées sur le rôle de l'employé, afin de rendre la rémunération plus compétitive au niveau mondial.

Selon les régulateurs, il est alors plus difficile pour les banques de réduire les coûts et d'absorber les pertes en cas de récession.

Mais on s'attend à ce que de nombreux banquiers résistent à l'idée d'échanger un salaire garanti contre des primes potentiellement plus élevées, qui peuvent fluctuer de manière importante en fonction des cycles économiques.

"Je doute fort que l'on assiste à un retour spectaculaire à l'époque d'avant la crise financière, où les salaires de base étaient bas et les primes élevées", a déclaré à Reuters Suzanne Horne, responsable de la pratique internationale en matière d'emploi au sein du cabinet Paul Hastings.

"Nous sommes confrontés à une crise du coût de la vie, à une forte inflation, à des actions syndicales dans le secteur public sans précédent depuis les années 70... Toute annonce de changements soudains dans la structure des primes d'une banque risque de susciter la controverse.

Si la Grande-Bretagne supprimait le plafond des bonus, l'Union européenne deviendrait un cas isolé au niveau mondial. Des pays comme les États-Unis, Singapour, le Japon et la Suisse utilisent d'autres mécanismes pour décourager la prise de risques excessifs, que la Grande-Bretagne continuera d'appliquer.

Ils veillent notamment à ce que seule une partie de la prime soit versée d'emblée en espèces, le reste étant payé sous forme d'actions bancaires qui ne peuvent être encaissées que sur plusieurs années, ce qui facilite la "récupération" des primes en cas de mauvaise conduite.

CONVERSATION TOXIQUE

Les banquiers affirment qu'il n'est jamais bon pour eux de braquer les projecteurs sur les bonus, en particulier à une époque où les finances de millions de personnes sont mises à rude épreuve. Certaines banques font déjà l'objet de gros titres négatifs pour avoir fermé des comptes et n'avoir pas répercuté les taux d'intérêt plus élevés sur les épargnants.

UK Finance, l'organisme sectoriel des banques britanniques, n'a pas répondu à la consultation publique, laissant à ses membres le soin de faire des commentaires s'ils le souhaitaient.

"Vous ne pouvez pas imaginer un sujet de conversation plus politiquement toxique. Cela n'a jamais été une demande du secteur bancaire et nous ne voulons pas que ce soit le sujet de conversation d'une année électorale", a déclaré un banquier principal d'un prêteur international, faisant allusion aux élections générales britanniques prévues en 2024.

Dans la pratique, il sera difficile de procéder à une révision rapide des rémunérations, étant donné que les salaires de base plus élevés sont intégrés dans les contrats et nécessitent le consentement de l'employé ou un changement de rôle.

"Cela dit, il est possible que ce consentement soit plus qu'attendu dans un contexte de licenciements importants dans les banques au cours de la première partie de l'année 2023, couplé à des effondrements et des fusions de banques", a déclaré M. Horne.

Selon la consultation publique, la suppression du plafond soutiendrait la position de la Grande-Bretagne en tant que "place to do business".

Toutefois, on ne sait pas si les filiales et les succursales des banques de l'UE en Grande-Bretagne resteraient soumises au plafond fixé par l'Union européenne et si cette dernière pourrait réagir, par exemple en rendant encore plus improbable l'amélioration de l'accès du secteur financier londonien à l'UE.

Simon Patterson, directeur général de Remuneration Associates, a déclaré que ce changement pourrait aider les entreprises américaines désireuses de déplacer leur personnel de New York à Londres, mais que les banques européennes pourraient éviter les changements pour ne pas créer un système de rémunération à deux vitesses ou tenter l'UE d'exiger la délocalisation d'un plus grand nombre d'employés britanniques sur le continent.

"Peu de choses changeront là où les entreprises déplacent leur personnel pour opérer dans l'UE", a-t-il déclaré. Après tout, l'UE multiplie les exigences pour que la "présence" ne soit pas une simple façade.

D'autres ont mis en garde contre l'exagération de l'importance des primes dans la bataille que mène la Grande-Bretagne pour développer son secteur financier, toujours sous le coup de la perte de grandes entreprises, telles qu'Arm Holdings.

"La rémunération n'est qu'un petit élément dans le grand schéma d'un secteur financier dynamique. C'est l'écosystème dans son ensemble qui compte lorsqu'il s'agit de compétitivité", a déclaré Christian Edelmann, associé directeur pour l'Europe chez Oliver Wyman.