La livre sterling a poursuivi sa chute face à l'euro et au dollar jeudi, la baisse de l'inflation au Royaume-Uni ayant réduit les attentes du marché quant à de nouvelles hausses de taux agressives de la part de la Banque d'Angleterre (BoE).

Face à l'euro, la livre sterling a chuté de 0,3% à 86,84 pence, se rapprochant de son plus bas niveau en deux mois atteint mercredi. Elle était sur le point de connaître sa plus forte baisse en une semaine depuis le 2 février.

La livre sterling était en baisse de 0,2 % contre le dollar à 1,2914 $, en passe de connaître sa cinquième baisse quotidienne consécutive contre le billet vert, après avoir chuté de 0,74 % mercredi.

Des données ont montré mercredi que l'inflation annuelle des prix à la consommation au Royaume-Uni est tombée à 7,9% en juin, un chiffre bien plus bas que prévu. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu que le taux de l'IPC pour la période de 12 mois allant jusqu'à juin tomberait à 8,2 %, contre 8,7 % en mai.

Les marchés monétaires ont revu à la baisse leurs prévisions de hausse des taux de la BoE, la perspective d'une augmentation des taux britanniques au-delà de 6 % étant désormais probablement écartée.

Jeremy Stretch, responsable de la stratégie de change pour le G10 chez CIBC Capital Markets, a déclaré qu'il s'attendait à ce que la livre sterling reste au-dessus du plancher de 1,2867 dollar atteint mercredi.

"On s'attend maintenant à ce que les taux dépassent à peine 5,75 %, alors qu'il y a deux semaines, on prévoyait des taux supérieurs à 6,50 %", a déclaré M. Stretch. Mais "nous nous attendons à ce que le soutien continu des taux maintienne un certain degré de soutien à la livre sterling", ajoute-t-il.

Le Royaume-Uni a toujours l'inflation la plus élevée des pays du G7. Aux États-Unis, les pressions sur les prix à la consommation n'atteignent que 3 %, tandis que l'inflation dans la zone euro est de 5 %.

Les prix de gros de l'énergie ont fortement baissé cette année, ce qui a donné un peu de répit aux consommateurs et aux entreprises, mais les taux hypothécaires augmentent rapidement et l'inflation des produits alimentaires est toujours à deux chiffres.

Le sous-gouverneur de la BoE, Dave Ramsden, a déclaré que l'inflation présentait encore des risques de rigidité à long terme.