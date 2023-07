LONDRES, 25 juillet - La livre sterling s'est échangée en hausse contre le dollar américain mardi, réalisant un petit rebond après une série de sept jours de perte, mais est restée proche d'un plus bas de deux semaines, les traders gardant leur attention sur l'économie britannique en perte de vitesse.

A 1023 GMT, la livre était en hausse de 0,16% contre le dollar à 1,28460 $, tandis qu'elle a augmenté de 0,32% contre l'euro à 86 pence.

Pour Stuart Cole, chef macro-économiste chez Equiti Capital, la modeste hausse de mardi est un signe que les vendeurs de livres sterling ont pris leurs positions jusqu'à ce que la réunion de la Réserve fédérale de mercredi soit terminée, dans l'éventualité d'une orientation plus dovish qui pourrait stimuler la livre.

"Le marché a adopté un point de vue plus négatif sur la livre sterling à la suite des chiffres de l'IPC et de l'indice PMI, car il ne s'attend pas à ce que la BoE augmente ses taux d'intérêt autant qu'elle l'avait prévu", a déclaré M. Cole.

Au début du mois, les traders pariaient sur un taux terminal de la Banque d'Angleterre proche de 6,5 %, mais ce chiffre est tombé à environ 5,8 %, a déclaré M. Cole, après que le taux d'inflation élevé de la Grande-Bretagne a chuté plus que prévu en juin.

Le ralentissement de l'économie britannique vient s'ajouter à la révision à la baisse des attentes en matière de taux d'intérêt. En effet, une enquête réalisée lundi a montré que le secteur privé britannique a connu en juillet son rythme de croissance le plus faible en six mois.

Selon Ipek Ozkardeskaya, analyste principal à la Swissquote Bank, cela a incité les traders à porter leur attention sur l'économie britannique.

Les traders accordent "plus d'importance aux dommages que la hausse des taux de la Banque d'Angleterre (BoE) causera à l'économie britannique qu'aux bienfaits qu'elle pourrait apporter aux détenteurs de livres sterling", a écrit M. Ozkardeskaya dans une note.

La BoE a déjà relevé son taux de 0,1 % à 13 reprises depuis la fin de l'année 2021 pour tenter de calmer l'inflation.

Les traders prévoient 60 % de chances que la BoE relève son taux de 25 points de base lors de sa prochaine réunion le 3 août, et 40 % de chances qu'elle le relève davantage, de 50 points de base.

"Les mouvements ont simplement mis en évidence la vérité selon laquelle la force de la livre sterling que nous avions observée n'était rien de plus qu'un jeu sur les taux d'intérêt et non quelque chose de plus structurel", a déclaré M. Cole d'Equiti.