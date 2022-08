Le Royaume-Uni poursuit son programme d'immigration au Rwanda alors que les petits bateaux continuent d'arriver.

Aujourd'hui, le jeune homme de 21 ans se bat pour rester en Grande-Bretagne et éviter d'être à nouveau envoyé à l'autre bout du monde, cette fois au Rwanda où le gouvernement britannique veut envoyer les migrants qui se présentent illégalement sur ses côtes.

"C'est la fin du monde pour moi, je ne peux pas l'imaginer", a-t-il déclaré à Reuters par téléphone par l'intermédiaire d'un interprète et en refusant de donner son nom complet pendant l'examen de sa demande d'asile.

Aladeen, l'un des quelque 130 migrants à qui l'on avait initialement donné un billet pour le Rwanda et qui se trouvent maintenant dans les limbes juridiques, est pris dans la lutte du gouvernement britannique pour contrôler ses frontières et gérer les demandes migratoires post-Brexit des électeurs.

Il fait partie des plus de 20 000 migrants qui ont fait le voyage précaire de 20 miles de la France à la Grande-Bretagne cette année sur de petits bateaux à travers la Manche, traversant l'une des voies de navigation les plus fréquentées au monde.

Le statut des migrants comme Aladeen fera l'objet d'une contestation judiciaire devant la Haute Cour de Londres début septembre, lorsqu'une coalition de groupes de défense des droits de l'homme et un syndicat feront valoir que la politique du Rwanda est inapplicable et contraire à l'éthique.

Les gouvernements du monde entier s'efforcent de trouver une solution à l'afflux de réfugiés fuyant des pays déchirés par la guerre ou la persécution dans leur pays d'origine. La Grande-Bretagne est le dernier pays à tenter d'externaliser l'installation des demandeurs d'asile.

L'Australie a été le pionnier du concept et les gouvernements européens ont, ces dernières années, payé des pays comme la Libye pour arrêter les migrants en leur nom. Le Danemark a signé un accord similaire sur les expulsions avec le Rwanda, mais n'a pas encore envoyé de migrants là-bas.

La Grande-Bretagne a dépeint sa politique comme humaine, affirmant qu'elle brisera le modèle économique des passeurs et mettra fin à l'urgence qui a vu au moins 166 personnes mourir ou disparaître, dont 27 se sont noyées lors du pire accident en novembre.

Mais elle a suscité de nombreuses critiques - de la part de législateurs de tous bords politiques, des Nations Unies et même de l'héritier du trône, le prince Charles - tandis que la Cour européenne des droits de l'homme a émis des injonctions pour forcer l'annulation du premier vol d'expulsion quelques heures avant son départ prévu en juin.

La politique est également éclipsée par l'ampleur du défi.

Jusqu'à présent, le Rwanda n'a également mis en place qu'un seul foyer pour accepter les arrivants britanniques, avec une capacité d'environ 100 personnes, ce qui représente 0,35 % de tous les migrants qui sont arrivés en Grande-Bretagne l'année dernière.

Un fonctionnaire britannique a déclaré que le gouvernement était en pourparlers pour acquérir trois ou quatre autres auberges à Kigali, mais même celles-ci ne permettraient d'héberger qu'environ 1,6 % des arrivants de l'année dernière.

"Je ne vais pas prétendre que la politique du Rwanda est la solution miracle unique, mais je pense qu'elle peut faire une grande différence", a déclaré le Premier ministre britannique sortant Boris Johnson lors d'une visite au Rwanda pour une réunion des dirigeants du Commonwealth en juin.

INHUMAIN, NON CHIFFRÉ ET NE FONCTIONNANT PAS

Entre-temps, les demandeurs d'asile continuent d'arriver, avec 696 pour la seule journée du 1er août. Un rapport de la commission multipartite des affaires intérieures du Parlement a déclaré le mois dernier que rien ne prouvait que la politique du Rwanda dissuadait les demandeurs d'asile.

Les chiffres sont en hausse depuis plusieurs années.

En 2021, 28 526 personnes ont été détectées arrivant sur de petits bateaux - le plus grand nombre provenant d'Iran, suivi par l'Irak, l'Érythrée et la Syrie. Ce chiffre était en hausse par rapport à 8 466 en 2020, 1 843 en 2019 et 299 en 2018, contribuant au coût annuel de 1,5 milliard de livres (1,83 milliard de dollars) du fonctionnement du système d'asile britannique.

M. Johnson a déclaré que, plus tôt cette année, les responsables pensaient qu'un nombre record de 60 000 demandeurs d'asile pourraient arriver en Grande-Bretagne cette année.

Les deux candidats à son remplacement se sont également engagés à poursuivre la politique rwandaise, et la favorite, la ministre des affaires étrangères Liz Truss, a promis de l'étendre à davantage de pays.

Un porte-parole du gouvernement britannique a qualifié la situation d'"inacceptable" et a insisté sur le fait que la stratégie était nécessaire pour empêcher les gens de "faire des voyages dangereux, inutiles et illégaux".

La Grande-Bretagne soutient que 90% des demandeurs d'asile qui font le voyage sont des hommes, dont beaucoup sont des migrants économiques plutôt que de véritables réfugiés.

PARTIR EN AMI

À l'auberge Hope de Kigali, les arrivants sont accueillis par un panneau en anglais indiquant "Come as a guest, leave as a friend".

"Comme vous pouvez le voir, les gens se sentiront très à l'aise ici", a déclaré le gérant Elisee Kalyango à propos de son auberge, perchée sur une colline à la périphérie de la ville, avec ses panneaux imprimés en anglais, arabe, farsi et albanais.

Une vingtaine de personnes sont employées pour garder les chambres propres, l'herbe taillée et les installations en état de marche, même s'il n'y a pas de clients.

Le plan prévoit que les déportés y passent neuf mois, avec une allocation mensuelle d'environ 90 livres, pendant l'examen de leur demande d'asile, avant d'être transférés dans un logement permanent au Rwanda.

Le projet rwandais vise à dissuader les personnes comme Aladeen d'entreprendre des voyages dangereux vers la Grande-Bretagne et à mettre fin au trafic d'êtres humains.

Avec cinq frères et deux sœurs, Aladeen dit qu'il ne connaissait pas la politique rwandaise avant de partir. Il dit qu'il était un fermier qui a dû fuir lorsqu'il a été enrôlé dans l'armée syrienne.

Il dit avoir été kidnappé et torturé pendant quatre mois en Libye jusqu'à ce que sa famille paie une rançon. Il s'est ensuite rendu à Tripoli où il avait un cousin, mais craignant d'être à nouveau kidnappé, il est parti pour la Grande-Bretagne où il avait des proches, via un voyage de cinq jours en bateau jusqu'en Italie et un train jusqu'en France.

Interrogé sur les raisons pour lesquelles il n'avait pas demandé l'asile en France, une question souvent posée par les partisans de la politique rwandaise, il a répondu qu'il avait compris qu'il n'y serait pas traité équitablement.

"Je n'ai pas de famille là-bas pour me soutenir, toute la famille que je connais, tout ce que je sais - tous les droits de l'homme ... c'est pourquoi je suis venu au Royaume-Uni", a-t-il dit.

Dans le port de Calais, dans le nord de la France, il dit que sa famille a payé un passeur de clandestins - il ne sait pas exactement combien - et il a fait un voyage de sept heures avec 18 autres personnes sur un petit bateau à la mi-mai.

De nombreuses autres personnes se sont retirées, trop effrayées pour monter dans le bateau.

À son arrivée en Grande-Bretagne, il a été emmené dans un centre de rétention avant d'être transféré dans un centre de détention. Il a d'abord reçu un billet pour le Rwanda, mais a déclaré que ses avocats avaient réussi à l'annuler.

"J'ai l'impression d'être traité comme un criminel. Je ne suis pas un criminel, tout ce que je fais, c'est chercher à m'installer et à commencer une nouvelle vie", a-t-il déclaré.

Interrogé sur ce qu'il ferait s'il était envoyé au Rwanda, il a répondu : "Je ne suis pas sûr - ma vie est terminée".