Le Royaume-Uni présente les réformes de la réglementation financière, y compris la révision des règles de responsabilité

La City a été largement coupée de l'Union européenne par le Brexit, ce qui a mis la pression sur le gouvernement pour qu'il assouplisse les règles, alors qu'Amsterdam a dépassé Londres pour devenir le premier centre européen de négociation d'actions.

"L'approche du gouvernement pour réformer le paysage réglementaire des services financiers reconnaît et protège les fondements sur lesquels repose le succès du Royaume-Uni en tant que centre de services financiers : agilité, normes réglementaires élevées et constantes, et ouverture", a déclaré le ministère des finances dans un communiqué.

Le lot de réformes prévues comprend également une révision des règles relatives aux ventes à découvert, une refonte des prospectus émis par les sociétés lorsqu'elles s'inscrivent en bourse, ainsi qu'un plan d'abrogation et de réforme des règles qui ont été introduites lorsque la Grande-Bretagne faisait partie de l'UE.