Le Royaume-Uni va assouplir la règle de l'UE sur la facturation de la sélection des titres aux gestionnaires d'actifs

La Grande-Bretagne pourrait supprimer une règle datant de l'Union européenne sur la façon dont les banques et les courtiers facturent les investisseurs pour les choix d'actions et d'autres recherches sur les entreprises afin d'attirer plus de cotations à Londres, a déclaré le gouvernement lundi.

La règle de "dégroupage", vieille de cinq ans, fait partie d'une loi européenne sur les valeurs mobilières, connue sous le nom de MiFID II, que la Grande-Bretagne a conservée après le Brexit. Elle détaille combien les gestionnaires d'actifs paient pour la recherche afin d'évaluer le rapport qualité-prix. Auparavant, les coûts de recherche étaient regroupés avec les frais d'exécution des transactions. Les critiques accusent la règle d'être à l'origine d'un déclin de la recherche des courtiers sur les petites entreprises et les cotations, même si ce déclin est bien antérieur à la MiFID, et que les gestionnaires d'actifs ont également mis en place leurs propres équipes de recherche. Un rapport dirigé par Rachel Kent, avocate chez Hogan Lovells, recommande de donner la "possibilité" de regrouper les opérations, étant donné que cette pratique est autorisée à Wall Street, et que l'Union européenne réexamine également cette règle. Selon Mme Kent, le regroupement n'est pas nécessairement la seule solution. "Quoi qu'il en soit, tout obstacle empêchant les sociétés d'achat britanniques de payer pour la recherche en investissement dans d'autres juridictions où le paiement sur une base groupée est une pratique standard dans cette juridiction devrait être supprimé", a-t-elle déclaré. Le rapport recommande la création d'une nouvelle plateforme de recherche pour promouvoir, trouver et distribuer des études sur les petites entreprises souhaitant être cotées en bourse. "Les recommandations du rapport de recherche indépendant de Rachel Kent seront acceptées par le gouvernement [...]. Elles ouvrent également la voie à une éventuelle suppression des règles de dissociation", a déclaré le ministère des finances dans un communiqué. La nouvelle plateforme peut être financée de différentes manières, notamment par un prélèvement sur le secteur ou une remise sur le droit de timbre, la taxe sur les transactions d'actions au Royaume-Uni. Elle recommande à la Financial Conduct Authority (FCA) de revoir les règles qui excluent actuellement les investisseurs de détail de certaines recherches. Les universitaires pourraient également contribuer à la recherche sur les nouveaux types d'entreprises, tels que l'IA, où l'expertise est rare, a-t-elle déclaré. Il pourrait également y avoir un code de conduite pour les recherches sponsorisées par la société émettrice afin de garantir l'indépendance et d'éviter les conflits d'intérêts, a-t-elle ajouté. Bon nombre de ces recommandations ne nécessiteraient pas de législation. "Une grande partie de ces recommandations peuvent être mises en œuvre en modifiant les règles de la FCA", a déclaré Mme Kent, bien qu'une action gouvernementale soit nécessaire si une taxe ou un rabais sur les droits de timbre est choisi pour aider à financer une plateforme de recherche.