Le britannique Sunak à Belfast pour commencer à vendre son nouvel accord sur le Brexit

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak était à Belfast mardi pour commencer à vendre les nouveaux accords commerciaux post-Brexit qu'il a conclus avec Bruxelles, cherchant à rallier les unionistes à sa cause pour enfin sortir de l'impasse politique dans la province.

Lundi, M. Sunak a conclu un accord avec l'Union européenne afin d'assouplir les restrictions sur le commerce entre l'Irlande du Nord et la Grande-Bretagne, et de donner aux parlementaires sur le terrain un plus grand droit de regard sur les règles et réglementations qu'ils suivent de Bruxelles.

L'accord cherche à résoudre les tensions causées par le protocole sur l'Irlande du Nord, un accord complexe qui fixe les règles commerciales pour la région gouvernée par la Grande-Bretagne. Londres l'avait accepté avant de quitter l'UE, mais affirme aujourd'hui qu'il est inapplicable.

Son succès dépendra probablement de sa capacité à convaincre le parti unioniste démocratique (DUP) de mettre fin à son boycott des accords de partage du pouvoir en Irlande du Nord. Ceux-ci étaient au cœur de l'accord de paix de 1998 qui a pratiquement mis fin à trois décennies de violence sectaire et politique en Irlande du Nord.

Le ministre britannique des Affaires étrangères James Cleverly a déclaré à Sky News que M. Sunak discuterait des aspects pratiques de ce qui a été convenu, ajoutant que le gouvernement avait pris en compte les préoccupations des unionistes qui craignent tout relâchement des liens avec Londres.

"Nous avons écouté très, très attentivement la population, les entreprises et les représentants élus d'Irlande du Nord", a-t-il déclaré.

La question de l'Irlande du Nord a été l'une des parties les plus controversées du départ de la Grande-Bretagne de l'UE en 2020, aigrissant les relations entre Londres et Bruxelles et nuisant à la coopération dans d'autres domaines, notamment les sciences et les services financiers.

Les journaux britanniques, y compris ceux qui soutiennent une ligne plus dure à l'égard de Bruxelles, ont salué les concessions obtenues par M. Sunak, bien qu'ils aient déclaré qu'il était trop tôt pour savoir si cela serait suffisant pour amener le DUP à revenir au partage du pouvoir.

Le journal Daily Telegraph a déclaré que Sunak avait bien joué une main difficile après avoir choisi de donner la priorité à des relations plus amicales avec l'UE, contrairement à ses prédécesseurs Liz Truss et Boris Johnson qui ont adopté une approche plus combative.

"Il attend maintenant la réponse cruciale du DUP et des Brexiteers", a-t-il déclaré. "Le temps nous dira s'il a remporté un triomphe politique".