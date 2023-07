Londres (awp/afp) - La FCA, gendarme des marchés britanniques, a confirmé l'ouverture d'une enquête sur l'investisseur Crispin Odey, visé par de multiples accusations de harcèlement et agressions sexuelles, et sur son fonds spéculatif.

La FCA "a des enquêtes en cours sur M. Crispin Odey et Odey Asset Management", a indiqué le directeur général de la FCA Nikhil Rathi dans une lettre à la commission parlementaire du Trésor, datée de lundi et publiée mercredi sur son site internet par le parlement britannique.

Le fonds, créé il y a plus de 30 ans par Crispin Odey, l'un des investisseurs les plus connus et controversés du Royaume-Uni, avait annoncé mi-juin son prochain démantèlement, moins d'une semaine après des révélations du Financial Times.

Celui-ci avait rapporté une longue série d'accusations de harcèlement sexuel ou d'agressions sexuelles courant sur deux décennies et visant cet investisseur, connu notamment pour avoir engrangé des millions de profits en pariant contre la livre au moment du vote du Brexit.

Le scandale a aussi éclaboussé la FCA, accusée de ne pas avoir mis fin à ces pratiques. Plusieurs médias avaient affirmé que le régulateur enquêtait sur cette affaire, mais ce dernier ne l'avait jusqu'ici pas confirmé.

La FCA "enquête pour savoir si M. Odey est une personne apte et honorable pour travailler dans les services financiers et si (ce dernier) a ou non respecté les règles de conduite" en matière notamment d'intégrité, a poursuivi M. Rathi dans sa lettre mais "il est de notoriété publique que M. Odey nie les allégations d'inconduite sexuelle".

Le patron du régulateur ajoute que les investigations avaient été ouvertes mi-2021 mais précise que "la nature et la portée des enquêtes peuvent changer" en cours de route et que la FCA "n'est pas une alternative à des poursuites pénales".

M. Rathi indique en outre que la FCA avait reçu après avoir ouvert cette enquête une lettre des avocats de M. Odey menaçant de poursuites, mais que ces derniers n'ont pas donné suite et que les investigations se sont poursuivies.

la FCA avait restreint en juin les mouvements de liquidités et d'actifs d'Odey Asset Management pour "s'assurer que (l'entreprise) conserve suffisamment d'actifs", alors qu'un trop grand nombre de demandes de retraits d'investisseurs après l'éclosion du scandale avait conduit le groupe à suspendre les sorties de certains fonds.

