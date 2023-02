Le ministre britannique du commerce visite le Mexique et vise de nouveaux accords

La Grande-Bretagne vise une orientation indo-pacifique dans sa politique étrangère et commerciale, et souhaite adhérer à l'Accord global et progressif de partenariat transpacifique (CPTPP), dont le Mexique est déjà membre.

En mai dernier, la Grande-Bretagne et le Mexique ont également entamé des pourparlers sur un accord de libre-échange bilatéral, cherchant à ajouter les services à son accord actuel.

"Je suis ici pour faire avancer deux victoires post-Brexit importantes qui non seulement profiteront aux entreprises britanniques, mais montreront également ce que le Royaume-Uni a à proposer aux pays du CPTPP", a déclaré M. Badenoch dans un communiqué.

Mme Badenoch, qui est devenue secrétaire d'État aux affaires et au commerce cette semaine après une réorganisation des départements gouvernementaux qui a élargi son mandat commercial, a entrepris son premier voyage dans ce rôle élargi mercredi, signant un partenariat d'exportation et d'investissement avec l'Italie.

Face aux critiques selon lesquelles le départ de la Grande-Bretagne de l'UE, son principal partenaire commercial, a nui à ses performances commerciales, le gouvernement cherche à renforcer ses liens avec les économies à croissance plus rapide du monde entier.

Il a ouvert des négociations pour un accord de libre-échange avec l'Inde dans le cadre de son virage indo-pacifique, et a signé des accords commerciaux avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande.

Le ministère de Badenoch a déclaré que l'accord bilatéral avec le Mexique viserait à inclure des dispositions sur les services, qui bénéficieraient aux secteurs de la finance et de la technologie, ainsi qu'un chapitre consacré au commerce et à l'égalité des sexes.