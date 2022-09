Le principal organisme manufacturier du Royaume-Uni réduit ses prévisions pour 2023

Make UK a revu à la baisse ses prévisions de croissance de l'industrie manufacturière pour l'année prochaine, à seulement 0,6 %, contre les 1,7 % prévus en juin.

La flambée des coûts énergétiques, causée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie, a érodé la demande des consommateurs et fait grimper les coûts d'exploitation des entreprises.

"Des coûts exorbitants et un environnement international très difficile... (menacent) de briser les attentes d'une reprise soutenue après la pandémie et de mettre en danger de nombreuses entreprises parfaitement viables", a déclaré Stephen Phipson, directeur général de Make UK.

Une enquête de Make UK auprès des fabricants, publiée en collaboration avec le cabinet comptable BDO, a montré que la faiblesse de la livre sterling, qui est tombée cette semaine à son niveau le plus bas par rapport au dollar américain depuis 1985, n'a guère stimulé les exportations.

"Les fabricants britanniques n'ont pas été en mesure de vendre plus facilement à l'étranger, en partie parce que la nature à haute valeur ajoutée de la fabrication britannique signifie que de nombreuses entreprises se situent au milieu des chaînes d'approvisionnement mondiales et sont donc moins bien positionnées pour profiter des dévaluations relatives de la livre sterling", a déclaré Make UK.

Les perturbations commerciales liées au Brexit constituent un facteur supplémentaire, a-t-il ajouté.

L'enquête de Make UK a été menée entre le 10 et le 31 août - avant que Liz Truss ne devienne Premier ministre et n'annonce des plans pour aider les ménages et les entreprises au cours des prochains mois.

Le gouvernement a déclaré mercredi qu'il plafonnerait les coûts de gros de l'électricité et du gaz pour les entreprises à moins de la moitié du taux du marché à partir du mois prochain, aidant ainsi à soulager la pression de la flambée des coûts de l'énergie mais ajoutant aux dépenses du gouvernement qui augmentent rapidement.