Le régulateur britannique suggère une règle de cotation plus simple pour Londres

La Grande-Bretagne souhaite renforcer l'attractivité de Londres en tant que lieu d'introduction en bourse au niveau mondial, alors que la ville est toujours à la traîne par rapport à New York pour ce qui est d'attirer les entreprises technologiques sur le marché et qu'elle doit faire face à la concurrence accrue d'Amsterdam depuis le Brexit.

La FCA a déclaré dans un document de discussion jeudi que l'une des suggestions était que les entreprises souhaitant être cotées à Londres n'auraient plus à choisir entre deux options différentes, standard et premium, avec leurs différentes marques et normes.

"Au lieu de cela, toutes les sociétés cotées devraient répondre à un ensemble de critères et pourraient ensuite choisir d'opter pour un autre ensemble d'obligations", a déclaré la FCA dans un communiqué.

"Les entreprises et leurs actionnaires décideraient eux-mêmes si ces obligations supplémentaires leur conviennent."

Le document de discussion jette un regard plus large sur le régime des cotations en Grande-Bretagne suite aux changements apportés aux règles actuelles.

En juillet 2021, la FCA a assoupli les règles pour les sociétés dites d'acquisition à but spécial (SPAC) afin d'attirer davantage de cotations à Londres, suite à une poussée d'activité à New York et Amsterdam de ces sociétés "blanc-seing".

En décembre, l'organisme de surveillance a déclaré qu'il autoriserait une forme ciblée de structures d'actions à double classe, une caractéristique du marché new-yorkais qui a attiré de nombreuses inscriptions de sociétés technologiques.