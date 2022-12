Le roi Charles rend hommage à Elizabeth II, dit sa foi en l'humanité

par Sachin Ravikumar

LONDRES, 25 décembre (Reuters) - Le roi Charles III a rendu hommage dimanche à sa défunte mère, la reine Elizabeth II, dans son premier message de Noël en tant que monarque et a évoqué sa foi en l'humanité à une époque de "grande anxiété et de difficultés".

Charles a déclaré qu'il partageait de "tout son coeur" la foi de sa mère en Dieu et en l'humanité. Il s'exprimait depuis la chapelle Saint-George du château de Windsor, lieu où repose la défunte reine et d'où Elizabeth avait elle-même délivré un message de Noël en 1999.

"C'est une croyance en l'extraordinaire capacité de chacun à toucher, avec bonté et compassion, la vie des autres et à faire briller une lumière dans le monde qui l'entoure", a déclaré Charles.

"Et en cette période de grande anxiété et de difficultés - que ce soit pour ceux qui, dans le monde entier, sont confrontés à des conflits, à la famine ou à des catastrophes naturelles, ou pour ceux qui, chez eux, trouvent le moyen de payer leurs factures et de garder leur famille nourrie et au chaud - nous voyons l'humanité de chacun."

Le discours du roi intervient à l'issue d'une nouvelle année difficile au Royaume-Uni, après plusieurs années dominées par le coronavirus et le Brexit.

Le pays, qui a vu défiler cette année trois Premiers ministres en deux mois, est confronté à une récession et à une forte inflation, de nombreux Britanniques n'ayant ainsi d'autre choix que de se tourner vers les banques alimentaires et les association caritatives pour subvenir à leurs besoins.

Charles III, qui a accédé au trône en septembre à l'issue d'un règne de 70 ans de sa mère, a rendu hommage à ces organisations caritatives lors de son intervention enregistrée, qui montrait des images de bénévoles des banques alimentaires, ainsi que du personnel hospitalier et des secouristes.

Le monarque de 74 ans, qui porte également le titre de "défenseur de la foi", a évoqué la manière dont "nos églises, synagogues, mosquées, temples et gurdwaras" ont joué un rôle de premier plan dans l'aide aux plus démunis.

"ESPRIT COMMUNAUTAIRE"

Dans son discours, Charles a rappelé que son fils William, l'héritier du trône, et l'épouse de William, Kate, avaient rendu hommage à "l'esprit communautaire" lors d'une récente visite au Pays de Galles.

En revanche, pas un mot sur le frère de William, Harry, et son épouse, Meghan, qui ont participé ce mois-ci à un documentaire dans lequel le couple dépeint la famille royale comme une institution fermée, peu soucieuse de leur équilibre psychologique.

Harry et Meghan sont également revenus à cette occasion sur leur décision en 2020 de prendre leurs distances avec la royauté à la suite d'une série d'articles critiques à leur égard.

(Reportage Sachin Ravikumar, version française Jean-Michel Bélot, édité par Kate Entringer)