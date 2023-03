Les dirigeants français et britanniques changent de ton : De "Donnez-moi un break" à l'envoi de textos sur le football

Les deux dirigeants, tous deux anciens banquiers d'affaires, ont même échangé des SMS amicaux lorsque la France a éliminé l'Angleterre de la Coupe du monde de football en décembre, a déclaré M. Sunak au journal Le Figaro, dans un nouveau signe de ce que les médias britanniques ont appelé "Le Bromance".

"Il était très élégant", a déclaré M. Sunak à propos de M. Macron.

On est loin des coups de gueule que Macron a échangés avec Boris Johnson lorsqu'il était à Downing Street.

Interrogé en 2021 sur la fureur de M. Macron à propos d'un accord qu'il avait signé avec l'Australie et les États-Unis et qui avait remis en cause un projet de contrat de sous-marins français, M. Johnson avait répondu par un usage moqueur du franglais pour dire à la France de se ressaisir et de lui laisser un peu de répit.

Je pense qu'il est temps pour certains de nos amis les plus chers dans le monde de "prendre un grip" à propos de tout cela, "donnez-moi un break", parce qu'il s'agit fondamentalement d'un grand pas en avant pour la sécurité mondiale", a-t-il déclaré.

L'accord dit "AUKUS" a marqué un point bas dans les relations franco-britanniques. Le ministre français des affaires étrangères de l'époque, Jean-Yves Le Drian, a déclaré que la France avait été "poignardée dans le dos".

M. Johnson et ses homologues australien et américain avaient négocié l'accord dans le plus grand secret lors d'un sommet du G7 en Cornouailles, laissant M. Macron dans l'ignorance, selon des sources diplomatiques françaises et britanniques.

LES DIFFÉRENDS LIÉS AU BREXIT

Leur relation a déjà été mise à l'épreuve par des années d'âpres négociations sur les conditions du départ de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, depuis que le pays a voté pour quitter le bloc en 2016. Les tactiques musclées de M. Macron pour s'assurer que les pêcheurs français obtiennent un bon accord ont fait de lui la bête noire des tabloïds britanniques.

Un collaborateur de Boris Johnson a déclaré à Reuters, pendant les négociations sur le Brexit, qu'en cas d'échec, son équipe avait décidé que "nous pourrions toujours blâmer les Français". C'est toujours la position par défaut de la diplomatie britannique, a plaisanté le fonctionnaire.

Un ancien fonctionnaire français a déclaré que M. Johnson, en poste de juillet 2019 à septembre 2022, avait d'abord charmé M. Macron et que le dirigeant français appréciait son esprit vif et sa capacité à établir des liens intellectuels en privé. Mais la situation s'est rapidement dénouée.

Macron était venu en Cornouailles en proposant de "réinitialiser" les relations franco-britanniques. Mais avant même d'apprendre l'existence de l'accord AUKUS, il a été courroucé par la décision de M. Johnson de divulguer à la presse les détails de leur conversation, a déclaré un fonctionnaire français.

Les relations avec Liz Truss, qui a succédé à Boris Johnson et qui n'a exercé ses fonctions que brièvement en septembre et octobre de l'année dernière, ont pris un mauvais départ, après qu'elle a répondu sur le ton de la plaisanterie "le jury n'a pas encore tranché" lorsqu'on lui a demandé si M. Macron était un "ami ou un ennemi".

Mais M. Macron a conclu qu'elle s'adressait à un public conservateur lors de la course à la direction de son parti, selon des responsables français, et ne s'est pas offusqué.

À New York pour l'Assemblée générale des Nations unies, le dirigeant français a eu une longue conversation avec Mme Truss et l'a persuadée de rejoindre sa nouvelle initiative, la Communauté politique européenne, qu'il a ensuite lancée à Prague un mois plus tard.

Mais c'est surtout avec M. Sunak, qui a qualifié M. Macron de "grand ami" à l'issue d'une conférence de presse sans accroc vendredi, que les relations se sont réchauffées.

Un fonctionnaire français a poussé un soupir de soulagement à la fin de la conférence : "Cela s'est bien passé, n'est-ce pas ?