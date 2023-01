Les ministres britanniques rencontrent les dirigeants nord-irlandais sur le commerce post-Brexit

Les arrangements commerciaux post-Brexit, le protocole dit d'Irlande du Nord convenu avec l'Union européenne, a mis à rude épreuve non seulement la province gérée par les Britanniques, mais aussi les liens entre Londres et Bruxelles au sujet de l'accord.

Mais au cours des derniers mois, le ton des pourparlers pour tenter de résoudre les différences sur le protocole s'est adouci, l'antagonisme qui a marqué les discussions depuis 2019 étant remplacé par ce qui semble être une nouvelle poussée pour trouver un règlement négocié.

Lundi, les deux parties sont parvenues à un accord sur une voie à suivre pour s'attaquer à un point de conflit.

Londres doit marcher sur un fil ténu. Les ministres veulent un règlement négocié avec l'UE plutôt que de déclencher un autre conflit juridique sur l'accord de Brexit, mais ils doivent également garder à bord les politiciens unionistes de la province qui ont mené un boycott de près d'un an du gouvernement de partage du pouvoir en Irlande du Nord.

Après avoir décroché un accord sur "la voie à suivre" pour donner à l'UE l'accès aux données douanières, le ministre britannique des affaires étrangères, James Cleverly, et le ministre nord-irlandais, Chris Heaton-Harris, s'adresseront aux parlementaires et aux entreprises à Belfast.

"Ma préférence va à une solution négociée, mais la priorité du Royaume-Uni est de protéger l'accord de Belfast (du Vendredi Saint) et de préserver la stabilité politique en Irlande du Nord", a déclaré M. Cleverly dans un communiqué, en référence à un accord de paix de 1998 qui a mis fin à trois décennies de violence entre des nationalistes majoritairement catholiques et des unionistes majoritairement protestants, ou loyalistes.

"Je suis à l'écoute des préoccupations des personnes et des entreprises d'Irlande du Nord et je suis parfaitement conscient que la situation actuelle ne fonctionne pas. Nous devons aborder ces questions avec le protocole qui risque de compromettre et de saper la place de la NI (Irlande du Nord) au sein du Royaume-Uni."

La réunion de Belfast est la dernière d'une série de renouvellements diplomatiques depuis la nomination du Premier ministre Rishi Sunak en octobre. Les pourparlers visant à résoudre les problèmes liés au protocole étaient pratiquement au point mort sous ses prédécesseurs Liz Truss et Boris Johnson.

Le ministre irlandais des Affaires étrangères, Micheal Martin, qui s'est entretenu lundi par téléphone avec les dirigeants des principaux partis nord-irlandais, doit également rencontrer Heaton-Harris à Belfast plus tard dans la semaine.

Le protocole a été mis en place pour tenter de préserver l'accord de paix de 1998 en évitant une frontière dure entre l'Irlande du Nord et l'Irlande, membre de l'UE, mais il signifiait également que la province restait pratiquement dans le marché unique des marchandises de l'Union, ce qui exigeait des contrôles sur certains produits en provenance du reste du Royaume-Uni.

La Grande-Bretagne a refusé de mettre en œuvre un grand nombre de ces contrôles et a reproché à l'UE de faire preuve d'un zèle excessif dans l'application du protocole, ce qui a nui aux entreprises de la province et a tendu les liens entre les groupes politiques. Bruxelles a déclaré qu'elle était ouverte à la flexibilité sur le protocole mais a refusé de le réécrire.

Londres souhaite également résoudre le problème pour aider l'assemblée régionale d'Irlande du Nord à reprendre ses activités, ce qui, selon le parti unioniste démocratique (DUP) pro-britannique, ne peut se faire tant que les contrôles n'ont pas disparu.

"Je suis également fermement convaincu que ce que les habitants d'Irlande du Nord souhaitent le plus, c'est de voir leurs politiciens élus se remettre au travail", a déclaré M. Heaton-Harris dans le communiqué. "Un leadership politique responsable est fondamental pour décrocher un avenir durable pour tous en Irlande du Nord."