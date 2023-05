Craignant que Londres ne perde du terrain au profit de New York et de villes européennes concurrentes, certains hauts responsables financiers britanniques font pression sur le gouvernement pour qu'il élargisse un ensemble de réformes visant à attirer les grandes entreprises.

Depuis 2008, Londres a enregistré une baisse de 40 % du nombre de sociétés cotées en bourse et s'est efforcée d'égaler la croissance des marchés rivaux d'Amsterdam, de Paris et de Francfort, tandis qu'Amsterdam a dépassé Londres en tant que lieu d'échange d'actions peu après le Brexit, en 2021.

Pour redresser la barre, le gouvernement a publié à la fin de l'année dernière son programme de réformes d'Édimbourg, qui comprend plus de 30 propositions de modifications des règles existantes.

Mais les groupes industriels et les responsables financiers font pression pour en obtenir davantage, d'autant plus que l'Union européenne et les États-Unis réorganisent leurs propres marchés de capitaux pour rester compétitifs.

Lors d'une série de réunions avec des fonctionnaires du ministère des finances, les chefs d'entreprise ont demandé que d'autres changements soient apportés à la politique afin de compléter la simplification des règles et de persuader davantage de multinationales de s'inscrire en bourse en Grande-Bretagne.

Ces demandes portent notamment sur des mesures financières incitant les entreprises à se constituer en société, à s'inscrire à la cote et à établir leur siège social en Grande-Bretagne, ainsi que sur des allégements fiscaux sur les retours sur investissement et les dividendes, afin d'inciter davantage d'investisseurs à soutenir les sociétés cotées en bourse au Royaume-Uni.

"Il n'y a pas de solution miracle", a déclaré à Reuters Miles Celic, directeur général du groupe de pression TheCityUK. "Il y a toute une série de facteurs qui font qu'un endroit reste attractif en termes d'investissement, de cotation et de centre financier international.

En plus de plaider en faveur d'incitations financières une fois que la situation fiscale de la Grande-Bretagne se sera remise de l'impact de la pandémie, les sources industrielles souhaitent également que les investisseurs aient un accès plus large et plus abordable à la recherche en matière d'investissement.

Ce secteur - qui fait également l'objet d'un examen - est en déclin depuis que les restrictions sur la distribution des idées de négociation sont entrées en vigueur en 2018 dans le cadre de la réponse des gouvernements à la crise financière mondiale.

La semaine dernière, la Financial Conduct Authority a entamé une deuxième phase de consultation sur les réformes des règles de cotation, tandis que le gouvernement a demandé mardi des commentaires sur les moyens de mesurer la performance des régulateurs par rapport à leur nouvel objectif de faire de Londres un centre financier compétitif à l'échelle mondiale.

Le Royaume-Uni a déjà mené des consultations sur des dizaines de propositions de réforme, dont beaucoup font partie du projet de loi sur les services financiers en cours de finalisation au Parlement.

Un porte-parole du Trésor britannique a déclaré que le gouvernement mettait en œuvre une série de changements, notamment par le biais des réformes d'Édimbourg et du projet de loi sur les services financiers.

"Nous voulons que le Royaume-Uni soit le centre financier mondial le plus innovant et le plus compétitif du monde", a ajouté le porte-parole.

MANQUE D'INVESTISSEMENT DES PARTICULIERS

Le Trésor et le secteur financier britanniques s'efforcent également de remédier à la sous-allocation des actions parmi les investisseurs particuliers et institutionnels, le marché boursier de Londres ne représentant qu'une petite fraction du niveau d'investissement des particuliers observé aux États-Unis ou à Hong Kong.

Les patrons du secteur financier s'attendent à ce que le gouvernement propose des réformes pour débloquer les investissements dans les pensions dans les mois à venir, bien que certains patrons de fonds de pension aient exprimé des inquiétudes quant à toute tentative de les obliger à investir dans des entreprises britanniques naissantes plus risquées.

Les hauts responsables financiers publieront également une "vision globale" pour la City en septembre, en temps utile pour les conférences annuelles des partis politiques.

Il pourrait être difficile de mettre en œuvre rapidement d'autres changements réglementaires majeurs nécessitant une législation, étant donné que le Royaume-Uni organisera probablement des élections générales l'année prochaine et que les sondages d'opinion donnent le parti travailliste dans l'opposition favori pour les remporter.

Mais les responsables du secteur affirment qu'un changement fondamental dans l'appétit pour le risque, ainsi que des modifications de la législation fiscale, de la rémunération des cadres et des règles d'immigration post-Brexit pour retenir les meilleurs talents en Grande-Bretagne pourraient également s'avérer nécessaires.

Dans le seul secteur de la finance, plus de 7 000 emplois ont quitté Londres pour l'Union européenne à la suite du Brexit, a déclaré le cabinet de conseil EY l'année dernière, bien que ces chiffres soient inférieurs aux estimations initiales.

"Un ensemble complet de mesures concernant les listes et d'autres domaines (...) est nécessaire, plutôt qu'une approche cloisonnée", a déclaré Scott McCubbin, responsable de l'IPO pour le Royaume-Uni et l'Irlande au sein de la société de conseil EY.

REMETTRE EN QUESTION LES HYPOTHÈSES

Les partisans d'un marché boursier britannique plus dynamique augmentent également la pression sur les banquiers qui gèrent les processus d'introduction en bourse pour qu'ils remettent en question les hypothèses selon lesquelles la liquidité ou les performances post-introduction en bourse de Londres seraient moins bonnes que celles des places concurrentes.

Londres a été devancée par New York pour la cotation proposée du concepteur de puces britannique ARM Holdings, une société à laquelle le numéro 10 a attribué une importance stratégique nationale.

Mais certaines données confortent ceux qui affirment que Londres reste une valeur relativement sûre.

Au cours d'une année torride pour les actions mondiales, les sociétés introduites sur le marché principal de Londres en 2022 n'ont reculé en moyenne que de 1,6 % à la fin décembre, selon les données du London Stock Exchange Group.

À titre de comparaison, la baisse moyenne a été de 23,5 % pour les entreprises nouvellement cotées au New York Stock Exchange, de 24,2 % à Francfort et de 43 % pour celles qui ont rejoint le Nasdaq.

Les industries considérées comme faisant partie des forces vives de la Grande-Bretagne, telles que la biotechnologie, estiment toutefois que le gouvernement a une tâche énorme à accomplir.

Selon un rapport de la BioIndustry Association (BIA) et de la société de recherche Clarivate, seuls 28 millions de livres (35,34 millions de dollars) ont été levés lors d'introductions en bourse de sociétés britanniques de biotechnologie en 2022.

Aux États-Unis, ce chiffre s'élevait à 1,4 milliard de livres.

Les changements proposés pour les cotations au Royaume-Uni sont encourageants, mais pourraient ne pas suffire, a déclaré Steve Bates, PDG de la BIA.

"C'est une fleur importante dans le bouquet... mais je pense que nous avons besoin de plus d'une rose pour rendre cette proposition attrayante. (1 dollar = 0,7923 livre) (Reportage complémentaire de Huw Jones et Natalie Grover ; rédaction de Barbara Lewis)