Royaume-Uni: 4000 sociétés financières risquent la faillite avec la pandémie

Londres (awp/afp) - Quelque 4000 sociétés financières, surtout de petite et moyenne taille, risquent la faillite au Royaume-Uni à cause de la pandémie de nouveau coronavirus. Des défaillances qui pourraient se répercuter sur leurs clients, d'après une étude de l'autorité britannique des marchés, la FCA.

Dans une enquête publiée jeudi sur la résilience financière, menée auprès de 23'000 sociétés, la FCA souligne avoir "à fin octobre (...) identifié 4000 sociétés de services financiers avec une faible résilience financière et en risque élevé de défaillance, même si beaucoup pourront rebâtir leur résilience quand les conditions économiques vont repartir".

"Ce sont surtout des PME et 30% ont le potentiel de causer des dommages en faisant faillite", ajoute la FCA. Face à une pression financière sur nombre d'entreprises forcées de fermer ou dont l'activité a été durement entravée par les confinements à répétition, le secteur des paiements, notamment en ligne, est l'un des plus fragilisés, relève la FCA, tout comme celui des prêts aux particuliers.

A l'inverse, les intermédiaires et courtiers en assurances ont vu leur activité légèrement progresser tout comme les gestionnaires d'investissements. Le mois dernier, la Banque d'Angleterre (BoE) avait jugé les banques britanniques résilientes face aux risques combinés du Brexit et de la pandémie de Covid-19.

Le Royaume-Uni est l'un des pays les plus touchés par la pandémie de Covid-19 avec le plus grand nombre de décès en Europe et une contraction du PIB massive, attendue à plus de 11% pour 2020, soit la pire crise économique du pays en plus de 300 ans.

afp/vj