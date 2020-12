Royaume-Uni: la croissance du 3e trimestre revue à la hausse

Londres (awp/afp) - La hausse du produit intérieur brut (PIB) au troisième trimestre a été revue à 16,0% au Royaume-Uni, un record, contre une première estimation à 15,5%, grâce à la réouverture de l'économie après une récession historique au printemps à cause de la pandémie.

Le niveau du PIB reste cependant de 8,6% inférieur à ce qu'il était à la fin 2019, avant l'impact de la pandémie, a indiqué mardi l'Office national des statistiques.

L'activité s'est relancée au cours de l'été après un effondrement historique du PIB d'environ 20% au deuxième trimestre du fait du premier confinement décidé face à la pandémie.

Septembre a marqué un premier ralentissement de la croissance qui s'est poursuivi en octobre où la hausse du PIB n'était plus que de 0,4%, dans la foulée de mesures de restrictions à l'activité de nouveau imposées à travers le pays.

En novembre, un retour à une contraction de l'économie est à attendre en raison du reconfinement en Angleterre et face aux incertitudes du Brexit.

Les économistes espèrent que décembre et les fêtes de Noël permettront de limiter les dégâts pour la toute fin de l'année même si le placement d'une partie du pays en "tier 4", l'équivalent d'un reconfinement, va limiter l'embellie.

Ces restrictions à l'activité devraient se poursuivre en janvier au moment où le pays va sortir du marché unique européen après une période de transition post-Brexit qui s'achève le 31 décembre.

Sur l'ensemble de 2020, les services du gouvernement évaluent la contraction de l'économie à 11,3% et tablent sur un rebond de 5,5% en 2021.

Par ailleurs, l'ONS a indiqué mardi que l'emprunt du secteur public s'était élevé à 31,6 milliards de livres pour novembre, le troisième plus fort emprunt sur un mois depuis que ces statistiques ont démarré en 1993.

Depuis le début de l'année fiscale en avril jusqu'à novembre, l'emprunt du secteur public a atteint 240,9 milliards de livres, 188,9 milliards de livres de plus qu'un an auparavant et un record depuis le début de la collecte de ces données, à cause de mesures sans précédent du gouvernement pour soutenir l'économie.

"La pandémie de Covid-19 a eu un impact important sur l'économie et par conséquent sur l'emprunt du secteur public et la dette", commente l'ONS.

afp/al