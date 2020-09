Royaume-Uni: les ventes de voitures repartent à la baisse en août

Londres (awp/afp) - Les ventes de voitures sont ressorties en baisse de près de 6% sur un an au mois d'août au Royaume-Uni, d'après l'association sectorielle SMMT. Celle-ci juge ces chiffres "décevants" après l'espoir suscité par le rebond de juillet.

Si la demande par des particuliers ne recule que de 1,7% sur un an, celle de la part des entreprises plonge encore de près de 58%, pâtissant toujours des retombées économiques de la pandémie de nouveau coronavirus, précise la SMMT dans ses chiffres mensuels vendredi. Au total, quelque 87'000 véhicules ont été immatriculés au Royaume-Uni lors de ce qui est d'ordinaire le mois le plus calme de l'année.

Les ventes de véhicules électriques ou hybrides ont bondi de 110% sur un an le mois dernier grâce à la sortie de nouveaux modèles, mais la SMMT souligne que les pures électriques ne représentaient encore qu'une nouvelle immatriculation sur dix en août et un peu moins de 5% depuis le début de l'année.

Malgré une hausse de 1,1% comparé à l'année précédente, cette part encore réduite "illustre le défi pour atteindre la cible gouvernementale de 70% de voitures électriques dans les ventes sectorielles d'ici 2030", remarque la SMMT. Elle réclame au gouvernement des cibles concrètes et "obligatoires" pour l'installation de stations de chargement et des incitations financières pour l'achat de ces véhicules "verts".

Rappelant que plus de 80 modèles de voitures à zéro ou faibles émissions de CO2 sont sortis sur les cinq dernières années avec "200 de plus en développement", "au moins 1,7 million de nouvelles stations de chargement doivent être installées d'ici 2030", insiste la SMMT. Les ventes de voitures avaient rebondi de 11,3% en juillet sur un an, leur première hausse de l'année grâce à la réouverture des concessions après le "lockdown".

Sur l'ensemble de l'année, les ventes de voitures restent encore en chute de près de 40% sur un an, après s'être effondrées pendant le confinement. La SMMT souligne toutefois que "septembre devrait apporter un meilleur baromètre", avec la réouverture des écoles et une plus ample reprise de l'activité économique.

Le télétravail reste toutefois encore largement en vigueur dans les quartiers d'affaires avec une forte réduction des déplacements comparé à avant la pandémie. Les incertitudes sur la reprise face à une récession historique et sur de probables nouvelles vagues de licenciements à venir alors que le pays traverse une récession historique, sans oublier l'hypothèse d'un Brexit sans accord, pourraient encore peser sur les dépenses des consommateurs.

afp/vj