Les conservateurs du Premier ministre britannique Rishi Sunak et le parti travailliste de l'opposition se concentreront sur l'économie alors qu'ils intensifient leur campagne en vue des élections nationales du 4 juillet.

Sunak a déclaré mercredi que des "jours meilleurs" se profilaient à l'horizon après que des données aient montré que le taux d'inflation britannique était tombé à près de 2 %.

Rachel Reeves, du parti travailliste, qui espère succéder à Jeremy Hunt en tant que ministre des finances, a déclaré que les électeurs restaient sous pression financière.

Vous trouverez ci-dessous un résumé des politiques économiques des deux partis jusqu'à présent, dont beaucoup semblent similaires après que le chef de l'opposition, Keir Starmer, a fait passer le parti travailliste au centre de l'échiquier politique.

IMPÔTS - La charge fiscale britannique est la plus élevée depuis la Seconde Guerre mondiale, après que les dépenses publiques ont explosé pendant la pandémie de coronavirus et la flambée des prix de l'énergie en 2022.

Sunak a cherché à créer une ligne de démarcation claire avec le parti travailliste, en déclarant qu'il voulait supprimer toutes les cotisations de sécurité sociale payées par les travailleurs à long terme.

Les travaillistes affirment que ce plan est irréalisable. Il s'est engagé à ne pas augmenter les taux de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les bénéfices des sociétés. Ils prévoient de prélever une taxe sur la valeur ajoutée sur les frais de scolarité des écoles privées et de taxer les revenus perçus à l'étranger par les résidents britanniques qui revendiquent le statut de non-domiciliés.

Mais la réticence des deux partis à augmenter les impôts de manière plus générale soulève des questions sur la manière dont ils peuvent améliorer les services publics et redresser les finances publiques.

DÉPENSES - M. Hunt a prévu de futures réductions des dépenses publiques qui, de l'avis de nombreux économistes externes, semblent peu plausibles compte tenu des pressions que subissent déjà de nombreux services publics.

M. Hunt affirme que les futurs gains de productivité dans le secteur public lui permettront de faire ses comptes, mais il s'agit là d'un défi qui n'a pas été relevé par les gouvernements précédents.

Les travaillistes promettent d'améliorer les services publics et de mettre fin au sous-investissement dans les infrastructures et dans d'autres domaines essentiels à une croissance économique plus rapide.

RÈGLES FISCALES - Sunak et Hunt ont établi de nouvelles règles budgétaires en 2022, après que le court passage de Truss à Downing Street a déclenché un effondrement du marché obligataire.

La principale règle exige que la dette publique diminue en pourcentage du produit intérieur brut au cours de la cinquième année des prévisions officielles. Le gouvernement est tout juste en passe d'atteindre cet objectif, ce qui laisse peu de place aux réductions d'impôts ou aux augmentations de dépenses.

Une deuxième règle stipule que les emprunts publics ne doivent pas dépasser 3 % du PIB, également au cours de la cinquième année.

Le parti travailliste affirme qu'il maintiendra l'objectif d'endettement, mais qu'il n'appliquera la règle d'emprunt qu'aux dépenses quotidiennes, ce qui lui permettra d'emprunter davantage pour financer des investissements. Il a toutefois abandonné son projet d'emprunter jusqu'à 28 milliards de livres par an pour financer des investissements écologiques.

ÉCONOMIE VERTE - Les travaillistes veulent décarboniser le système électrique d'ici à 2030, soit cinq ans plus tôt que les conservateurs. Il faciliterait la construction de nouveaux parcs éoliens terrestres, créerait une entreprise publique de l'énergie et un fonds national d'investissement dans les technologies vertes.

Les conservateurs affirment que ces plans seront beaucoup plus coûteux que ne le prétendent les travaillistes.

L'année dernière, M. Sunak a reporté l'interdiction des ventes de nouvelles voitures à essence. Il a déclaré qu'il restait attaché à l'objectif d'émissions nettes nulles d'ici 2050.

L'UE - Sunak a amélioré ses relations avec l'Union européenne, mais le Brexit pèse sur l'économie. Les nouveaux contrôles sur les importations de denrées alimentaires en provenance de l'Union européenne constituent un dernier obstacle pour les entreprises.

M. Starmer a promis d'améliorer les relations à partir de 2025, lorsque l'accord de partenariat entre le Royaume-Uni et l'UE sera réexaminé, mais il affirme qu'il ne réintégrera pas la Grande-Bretagne dans le marché unique ou l'union douanière de l'Union européenne.

CONSTRUCTION DE LOGEMENTS ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - Avant les élections de 2019, les conservateurs ont promis de construire 300 000 nouveaux logements par an en Angleterre d'ici le milieu des années 2020. Mais les projets d'assouplissement des règles de planification ont été édulcorés pour éviter de mécontenter les électeurs.

L'année dernière, moins de 250 000 logements ont été construits en Angleterre, au Pays de Galles et en Écosse.

Le parti travailliste promet de réformer le système de planification afin d'accélérer la construction de logements et d'infrastructures. Il prévoit de déléguer davantage de pouvoirs aux autorités locales afin que les projets soient menés à bien plus rapidement.

POLITIQUES DU MARCHÉ DU TRAVAIL - Le parti travailliste, qui trouve ses racines dans le mouvement syndical britannique, prévoit de restreindre fortement les contrats "zéro heure", d'accorder aux nouveaux employés une plus grande protection contre le licenciement et d'augmenter les indemnités de maladie. Il affirme qu'il abrogera les lois restreignant les activités syndicales et qu'il encouragera des modalités de travail plus souples.

Les employeurs ont exprimé leur inquiétude, ce qui a incité le parti travailliste à promettre de les consulter sur sa politique. Les conservateurs affirment que les projets du parti travailliste coûteraient des emplois et multiplieraient les grèves.

STABILITÉ - M. Starmer souligne à quel point la politique britannique est devenue volatile depuis le Brexit, cinq premiers ministres conservateurs ayant occupé Downing Street en huit ans. Ces bouleversements ont contribué à la faiblesse des investissements des entreprises. La perspective d'une plus grande stabilité sous un gouvernement travailliste - surtout s'il remporte la grande majorité au parlement que les sondages suggèrent - pourrait contribuer à réduire la nervosité des investisseurs. (1 $ = 0,7849 livre) (Rédaction : William Schomberg et Suban Abdulla ; Montage : Alexandra Hudson)