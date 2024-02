Le responsable politique de la Banque d'Angleterre, Jonathan Haskel, qui a voté en faveur d'une hausse des taux d'intérêt la semaine dernière, a déclaré qu'il était encouragé par les signes indiquant que les pressions inflationnistes britanniques pourraient être en train de s'estomper, mais qu'il aurait besoin de plus de preuves d'un refroidissement avant de changer de position.

M. Haskel était l'un des deux responsables de la fixation des taux qui ont soutenu le relèvement du taux d'escompte de 5,25 % - son niveau le plus élevé depuis près de 16 ans - à 5,5 %.

Six des neuf membres du comité de politique monétaire (CPM) ont choisi de maintenir les taux en suspens, déclarant que leur campagne de deux ans de hausse des coûts d'emprunt avait un impact. Un membre du MPC, Swati Dhingra, a voté en faveur d'une baisse des taux.

Mais les votes de M. Haskel et de Mme Catherine Mann en faveur d'une nouvelle hausse - qu'ils ont attribuée aux pressions inflationnistes persistantes - ont pris certains investisseurs par surprise.

"Je ne vais pas m'excuser de parler de persistance parce que je pense que nous avons raison de le faire", a déclaré M. Haskel à Reuters.

Mme Mann a déclaré jeudi que sa décision de voter en faveur d'une hausse des taux n'avait pas été facile à prendre.

M. Haskel a déclaré qu'il fallait se féliciter de la récente baisse du taux d'inflation global au Royaume-Uni, qui est passé de 11,1 % en octobre 2022 à 4 % en décembre, soit un recul de 41 ans. Mais cette baisse n'est pas révélatrice de ce qui risque de se passer dans les mois à venir.

Les mesures sous-jacentes de la croissance des prix - telles qu'une mesure de l'inflation dans le secteur des services au Royaume-Uni, sans les éléments les plus volatils - ont récemment cessé de baisser et se sont maintenues à un taux annuel encore élevé d'environ 6,5 %, a déclaré M. Haskel.

"Les signes que nous avons observés jusqu'à présent sont encourageants. Je ne pense pas que nous ayons encore vu suffisamment de signes", a déclaré M. Haskel lors d'une interview jeudi. "Mais si nous accumulons plus de preuves sur la persistance, alors, selon la logique que je viens d'exposer, je serais heureux de changer mon vote.

Alors que la plupart des membres du comité de politique monétaire sont à la recherche de preuves suffisantes pour justifier une baisse des taux, M. Haskel étudie les mêmes données à la recherche de signes indiquant qu'il n'est plus nécessaire d'augmenter encore les taux.

Il a déclaré que sa décision de la semaine dernière avait été "finement équilibrée", mais qu'il souhaitait "attendre un peu plus longtemps pour accumuler davantage de preuves de cette persistance".

La BoE a été la première grande banque centrale à commencer à relever ses taux d'intérêt fin 2021, mais elle a été critiquée pour ne pas avoir agi assez vite alors que les prix de l'énergie ont grimpé en flèche après l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022.

L'inflation en Grande-Bretagne a fortement diminué au cours des derniers mois et n'est plus un cas isolé parmi les grandes économies riches du monde.

La BoE s'attend désormais à ce que l'inflation globale atteigne son objectif de 2 % vers avril ou mai, soit environ 18 mois plus tôt qu'elle ne le pensait auparavant après la chute des prix du gaz, avant de remonter vers 3 % à la fin de 2024, à mesure que l'impact de la baisse des prix de l'énergie s'estompera.

Les investisseurs s'attendent à une première baisse des taux par la BoE en juin et probablement à deux autres baisses d'un quart de point d'ici à la fin 2024.

ÉVOLUER DE MANIÈRE GRADUELLE

M. Haskel a déclaré qu'il avait une "préférence pour le gradualisme" en matière de politique monétaire - en dehors des périodes de crise - et qu'il pensait que la Grande-Bretagne avait besoin de coûts d'emprunt élevés compte tenu des risques d'inflation dans l'économie, ce qui laisse supposer que la barre est haute pour qu'il vote bientôt en faveur d'une baisse des taux.

La tâche de la BoE, qui consiste à évaluer les risques d'inflation dans l'économie, a été compliquée par les problèmes rencontrés par les statisticiens officiels britanniques dans l'estimation du chômage.

Selon M. Haskel, la rupture de la relation, auparavant fiable, entre les données de la Confédération britannique du recrutement et de l'emploi et les chiffres officiels de la croissance des salaires, moins opportuns, constitue un autre défi.

En outre, les chercheurs travaillant pour Haskel pensent que les données officielles sur les salaires hors primes - qui ont baissé plus que ne le prévoyait la BoE - pourraient avoir été faussées par des paiements ponctuels au titre du coût de la vie que les employeurs n'ont pas classés comme des primes.

Le ralentissement de la croissance des salaires réguliers pourrait maintenant refléter la fin de ces primes, plutôt qu'une pression sous-jacente plus froide sur les salaires.

M. Haskel a déclaré qu'il n'était pas en mesure de dire combien de temps il faudrait pour s'assurer que les pressions inflationnistes diminuent de manière durable, et qu'il n'accordait pas beaucoup d'importance à une forte baisse de l'inflation salariale lorsqu'elle était observée sur une base trimestrielle plutôt qu'annuelle.

"Je ne peux pas vraiment dire combien de mois je veux voir. Mais encore une fois, c'est le stress qui nous pousse à essayer d'examiner ces indicateurs sous-jacents", a-t-il déclaré.

M. Haskel, professeur d'économie à l'Imperial College de Londres, est membre externe du comité de politique monétaire depuis 2018 et son deuxième mandat de trois ans doit expirer à la fin du mois d'août.

Interrogé sur le fait de savoir s'il pensait que l'économie britannique était plus sujette à l'inflation que lorsqu'il a rejoint la BoE, M. Haskel a déclaré que la croissance des prix avait été proche de l'objectif de 2 % de la banque centrale lorsqu'il est arrivé et qu'elle devrait être d'environ 2 % lorsqu'il quittera ses fonctions.

"Je pense que c'est ma réponse la plus simple", a-t-il déclaré, avant d'ajouter qu'il craignait que la Grande-Bretagne doive tolérer un taux de chômage plus élevé que dans un passé récent pour maintenir l'inflation à 2 %.

"Je pense que la deuxième chose est que... ces six années ont été turbulentes et pleines de hauts et de bas, avec le Brexit, (la pandémie), Liz Truss et tout ce genre de choses. Je dois dire que l'économie, d'une certaine manière, a été étonnamment résistante", a-t-il déclaré.

"Par rapport à l'ampleur des chocs, nous avons su naviguer à travers tout cela.