L'autorité de surveillance des marchés financiers de l'Union européenne a demandé mercredi des pouvoirs pour superviser directement les entreprises financières transfrontalières et contribuer à accélérer l'union des marchés de capitaux (UMC) après des années de progrès fragmentaires.

L'Autorité européenne des marchés financiers a formulé 20 recommandations à l'intention de l'UE sur la manière de faire progresser l'UMC, notamment en autorisant l'organisme de surveillance à superviser directement certaines parties du marché, telles que les bourses transfrontalières ou les sociétés de crypto-actifs.

L'UMC vise à encourager les entreprises à lever davantage de fonds en émettant des actions, plutôt qu'en recourant à des prêts bancaires. Les progrès ont été lents, car certains pays rechignent à autoriser une supervision plus poussée au niveau de l'UE, mais des signes de dégel sont perceptibles.

Le ministre allemand des finances, Christian Lindner, a déclaré mardi que la Commission européenne, qui doit être nommée pour un nouveau mandat à l'automne, devrait faire de la CMU une priorité absolue.

L'urgence est également plus grande du fait que Londres, la plus grande place financière d'Europe, est devenue une concurrente depuis le Brexit, et qu'il est nécessaire de lever des milliers de milliards d'euros pour construire une économie nette zéro.

En avril, les dirigeants de l'UE se sont prononcés en faveur d'une avancée de l'UMC, même si des divergences subsistent quant à l'octroi de pouvoirs de surveillance accrus à l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF).

"Je pense que le niveau d'urgence et la reconnaissance politique de la nécessité d'un véritable changement d'étape sont en train de se manifester, et la supervision est l'un des aspects à prendre en compte", a déclaré Verena Ross, présidente de l'ESMA, à l'agence Reuters.

"La grande majorité des entités resteront supervisées au niveau national", a déclaré Mme Ross.

L'ESMA demande également des pouvoirs d'abstention pour suspendre temporairement les règles financières, par exemple en cas de turbulences sur les marchés, afin d'assurer la cohérence dans l'ensemble de l'Union. Cela la mettrait sur un pied d'égalité avec les lettres de "non-objection" que les régulateurs américains, tels que la Securities & Exchange Commission (SEC), peuvent émettre.

L'AEMF a déclaré qu'elle voulait être un "gardien" pour empêcher les entreprises de crypto-monnaies et autres entreprises de l'extérieur de l'Union de faire du "forum shopping" parmi les régulateurs nationaux pour obtenir le "passeport" paneuropéen le plus favorable ou les conditions de licence.

"Je pense que cela a beaucoup de sens parce que cela signifie que vous avez un point d'entrée unique qui vous permet d'accéder à ce passeport", a déclaré M. Ross. (Reportage de Huw Jones, édition de Peter Graff)