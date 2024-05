Les régulateurs britanniques n'ont pas l'état d'esprit nécessaire pour stimuler la croissance et la compétitivité mondiale du secteur financier, et ont besoin du soutien du Parlement pour accepter plus de risques dans l'application des règles, a déclaré la City of London mercredi.

Chris Hayward, responsable politique à la City, qui administre le district financier de la capitale, a déclaré qu'un nouvel organisme public-privé était nécessaire pour attirer les investissements étrangers.

Le secteur s'inquiète de sa compétitivité après avoir été largement coupé de l'Union européenne depuis le Brexit, et alors que les entreprises britanniques choisissent de se coter à New York.

En réponse à cela, l'Autorité de conduite financière (FCA) et l'Autorité de régulation prudentielle de la Banque d'Angleterre ont reçu un objectif secondaire d'aide à la croissance et à la compétitivité internationale du secteur financier lors de la rédaction des règles, mais il y a un scepticisme quant à la différence que cela fera.

"Je ne pense pas que la FCA en particulier, les régulateurs en général, aient trouvé dans leur culture le moyen de promouvoir la prise de risque, de saisir les opportunités de croissance, d'être flexibles", a déclaré M. Hayward à la commission de régulation des services financiers de la Chambre des Lords.

Le nouveau mandat ne suffira pas à stimuler les investissements étrangers et la croissance, et un nouvel organisme de promotion est nécessaire pour que le Royaume-Uni puisse rivaliser avec l'Irlande et d'autres pays, a déclaré M. Hayward.

"Il semble qu'il y ait une certaine réticence à l'égard d'un partenariat public-privé", a déclaré M. Hayward.

Le Parlement devrait également soutenir les régulateurs pour qu'ils acceptent davantage de risques, étant donné que cela implique une "rétribution" lorsque les choses tournent mal, ce qui est inévitable de temps en temps, a-t-il ajouté.

"Il n'est pas juste de faire des régulateurs des boucs émissaires", a déclaré M. Hayward.

La FCA, qui n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat, a été confrontée à de vives réactions contre son projet de nommer les entreprises qui font l'objet d'une enquête à un stade précoce, plutôt qu'à la fin de l'enquête.

Le ministre britannique des finances, Jeremy Hunt, a déclaré que ces plans semblaient en contradiction avec l'objectif de croissance et qu'ils devaient être repensés.

Jonathan Hill, membre de la commission, a suggéré que les régulateurs doivent clarifier leurs obligations statutaires, ainsi que la discrétion "bleue" et la "mission sociale" qui sous-tendent le "naming and shaming" et d'autres propositions qui "réduisent" la croissance et la compétitivité.

La commission examine le nouvel objectif de compétitivité avant le premier rapport annuel des régulateurs dans les semaines à venir.