L'autorité britannique de surveillance des marchés a proposé un point d'entrée unique pour simplifier et accélérer la cotation des sociétés. Il s'agit de la plus grande réforme de ce type depuis trois décennies, qui vise à aider Londres à mieux rivaliser avec New York et les centres de l'Union européenne dans le sillage du Brexit.

La Grande-Bretagne n'a représenté que 5 % des introductions en bourse dans le monde entre 2015 et 2020, le nombre de cotations ayant baissé d'environ 40 % par rapport au pic atteint en 2008. Le gouvernement n'a pas réussi à persuader le concepteur de puces britannique Arm de s'introduire en bourse à Londres plutôt qu'à New York.

Comme prévu, la Financial Conduct Authority (FCA) a déclaré qu'elle proposait de fusionner la cotation "premium" à la Bourse de Londres - dont les règles sont plus strictes - avec la cotation standard, moins onéreuse, afin de répondre à un ensemble de critères sous la bannière d'une cotation de société "commerciale".

Cette proposition reflète largement un document de discussion de l'année dernière qui avait suscité quelques inquiétudes quant à un retour à une réglementation légère.

"Nous nous efforçons de renforcer l'attractivité des marchés de capitaux britanniques et de soutenir la compétitivité et la croissance du Royaume-Uni", a déclaré Sarah Pritchard, directrice exécutive de la FCA pour les marchés et l'international, dans un communiqué.

Il est important que les autres réfléchissent à ce qu'ils peuvent faire à leur tour pour s'assurer que le Royaume-Uni reste un endroit attrayant pour les entreprises qui souhaitent lever des capitaux, étant donné que les règles de cotation ne sont pas la raison principale du choix d'un lieu d'implantation, a déclaré la FCA.

Elle a proposé de s'appuyer davantage sur les informations fournies par les entreprises, plutôt que sur des règles spécifiques, ce qui permettrait de transférer une plus grande partie du risque d'une introduction en bourse aux investisseurs.

Les entreprises divulgueraient tout projet de transaction importante, au lieu de l'actuel vote obligatoire des actionnaires, qui peut prendre beaucoup de temps dans le cadre d'une offre concurrentielle à évolution rapide.

Toutefois, l'approbation par les actionnaires d'une prise de contrôle inversée ou d'une radiation de la cote serait maintenue, et des accords écrits devraient être conclus avec les actionnaires de contrôle.

D'AUTRES DÉFAILLANCES POSSIBLES

La Grande-Bretagne souhaite modifier les règles de cotation et autres règles financières afin de stimuler la croissance à un moment où l'argent privé est nécessaire pour aider le pays à investir en vue d'atteindre les objectifs de zéro émission nette.

"Le Royaume-Uni est le principal centre d'investissement en Europe, mais il s'agit d'un monde compétitif et nous ne sommes en aucun cas complaisants", a déclaré le ministre britannique des services financiers, Bim Afolami.

L'Union européenne est déjà en train d'approuver une loi visant à attirer davantage d'entreprises sur les marchés boursiers de l'Union.

La FCA a prévenu que l'assouplissement des règles devait s'accompagner d'un changement dans la compréhension et l'attitude des investisseurs à l'égard du risque.

"Les propositions pourraient entraîner un risque accru de défaillance, mais les changements proposés reflèteraient mieux l'appétit pour le risque dont l'économie a besoin pour atteindre la croissance", a déclaré la FCA.

UK Finance, un organisme du secteur bancaire, a déclaré que les propositions établissaient un juste équilibre entre la gestion des risques et l'encouragement de la croissance, ce qui contribuera de manière significative à attirer davantage de cotations.

Les 400 pages de propositions détaillées font l'objet d'une consultation publique jusqu'en mars, les règles définitives entrant en vigueur au second semestre 2024.

La FCA a également confirmé de nouvelles règles pour un marché obligataire "consolidé" ou un flux en temps réel des prix de transaction pour aider les investisseurs à repérer les meilleures affaires.

"Les propositions aideront les investisseurs à demander des comptes à leurs courtiers, ce qui améliorera la concurrence pour leurs services et permettra aux acteurs du marché de gérer les risques et de maintenir la stabilité du marché", a déclaré la FCA, ajoutant qu'elle présenterait ses prochaines étapes pour une bande de prix des actions l'année prochaine.

L'Union européenne a approuvé une loi visant à réglementer les rubans d'actions, d'obligations et de produits dérivés. (Reportage de Huw Jones ; Rédaction de Hugh Lawson)