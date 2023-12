La livre sterling a touché un nouveau plus haut de cinq mois face à un dollar globalement plus faible ce jeudi, mettant la devise sur la bonne voie pour terminer le mois avec des gains de plus de 1,3 %.

A 1019 GMT, la livre sterling était inchangée à 1,28 $, après avoir atteint 1,2825 $, son plus haut niveau depuis le 1er août.

Le dollar est en baisse car les traders augmentent les paris que la Réserve fédérale américaine réduira les taux d'intérêt en 2024 dans un contexte d'inflation modérée.

L'inflation ralentit également au Royaume-Uni, avec des données plus tôt en décembre montrant une baisse surprise de l'IPC britannique pour le mois de novembre.

"La Banque d'Angleterre se montre plus prudente que la Fed en ce qui concerne la trajectoire de l'inflation, de sorte que tout signe indiquant que les taux d'intérêt pourraient rester plus longtemps élevés au Royaume-Uni n'est pas favorable au marché de l'immobilier", a déclaré Susannah Streeter, responsable de l'argent et des marchés chez Hargreaves Lansdown.

Les données du 20 décembre ont montré que les prix de l'immobilier britannique ont connu en octobre leur plus forte baisse depuis 2011.

Ces chiffres ont été publiés après que la BoE a maintenu ses taux lors de sa dernière réunion de politique monétaire pour 2023, le 14 décembre. Les acteurs du marché parient désormais sur une baisse des taux d'intérêt d'environ 150 points de base par la BoE en 2024, bien qu'ils placent 94 % de chances pour qu'il n'y ait pas de changement lors de la prochaine réunion du 1er février.

Ailleurs, les traders se tournent vers 2024 après l'annonce mercredi que le ministre britannique des finances Jeremy Hunt présentera le budget de printemps le 6 mars, dans ce qui sera probablement la dernière grande occasion pour le gouvernement de préparer le terrain pour une élection qui doit avoir lieu d'ici janvier 2025. (Reportage de Lucy Raitano ; Rédaction de Kirsten Donovan)