La livre sterling a légèrement progressé vendredi, après avoir enregistré la veille sa plus forte baisse quotidienne par rapport au dollar depuis le mois de mars, après que les données sur l'inflation américaine se soient révélées plus élevées que prévu, ce qui a troublé les investisseurs.

La livre sterling était en hausse de 0,1 % à 1,2178 $, après avoir chuté de 1,1 % jeudi, alors que le dollar s'est envolé.

Par rapport à l'euro, la livre était en hausse de 0,1 % à 86,40 pence. La livre sterling s'est également mal comportée face à l'euro jeudi, avec une chute de 0,3 %, la plus importante depuis trois semaines.

Les données publiées la semaine prochaine pourraient donner une idée de ce que l'on attend de la Banque d'Angleterre lorsque ses décideurs se réuniront début novembre pour fixer les taux d'intérêt.

"Nous restons d'avis que la BoE n'aidera pas beaucoup la livre sterling à court terme, mais une BoE 'haute pour plus longtemps' pourrait aider la livre sterling par rapport à l'euro plus tard - nous voyons l'EURGBP à 85 pence à travers notre horizon de prévision", ont déclaré les stratèges de Bank of America.

La persistance d'une inflation élevée et d'une croissance record des salaires en raison d'un marché du travail tendu a compliqué les efforts de la BoE pour ancrer les prix à la consommation.

La Grande-Bretagne a toujours l'inflation la plus élevée de tous les pays du G7 et l'année prochaine devrait avoir la croissance la plus lente, selon les projections du Fonds monétaire international de cette semaine.

La croissance du mois d'août a été meilleure que prévu, mais à 0,2 %, elle reste timide.

"La semaine prochaine présente une opportunité pour les développements locaux au Royaume-Uni de conduire (la livre sterling/dollar), ce qui a été absent depuis un certain temps maintenant, car les données sur le chômage et l'inflation au Royaume-Uni sont attendues," a déclaré Richard Snow, un stratège chez DailyFX.

"Le Royaume-Uni a connu une détente modérée sur le marché de l'emploi ces derniers temps et les perspectives économiques mondiales du FMI de cette semaine ont révélé des défis pour la croissance cette année et en particulier en 2024. Ces développements devraient contribuer à contenir l'inflation, mais la hausse des prix de l'énergie a menacé de raviver les risques d'inflation", a-t-il ajouté.

Les marchés monétaires montrent actuellement que les traders pensent que les taux britanniques sont très proches de leur maximum, avec seulement une chance sur deux d'une nouvelle hausse des taux dans le cycle politique actuel de la BoE.