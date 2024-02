Les actions des banques britanniques sont sous-évaluées en partie à cause de la perception persistante qu'elles sont toujours entravées par le Brexit et un climat politique négatif à l'égard des institutions, a déclaré mardi le ministre britannique des services financiers.

Le secrétaire économique au Trésor, Bim Afolami, a déclaré à Reuters dans une interview que ces perceptions étaient infondées et que le gouvernement du Premier ministre Rishi Sunak s'efforçait de les changer en se montrant réceptif aux besoins du secteur.

Les actions des banques britanniques ont été en difficulté pendant la majeure partie de l'année écoulée malgré la stabilité, la réduction des risques et la solidité des bénéfices, ce qui a incité le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Andrew Bailey, à qualifier leurs évaluations de "casse-tête" lundi.

M. Afolami, qui se trouvait à Washington dans le cadre de sa première visite aux États-Unis depuis sa prise de fonction en novembre, a déclaré que les banques souffraient encore d'une "gueule de bois" due à l'incertitude provoquée par le départ de la Grande-Bretagne de l'Union européenne.

"Il y a juste quelques investisseurs internationaux qui ont automatiquement pris une décote sur les banques britanniques à cause du Brexit, ce que je pouvais comprendre quand il y avait une vraie période d'incertitude en 2016, mais je pense que c'est tout à fait inutile et en retard maintenant", a déclaré M. Afolami. "Je pense qu'ils font une erreur en cela".

Les acteurs du marché n'ont peut-être pas non plus bien digéré les changements intervenus dans le secteur bancaire britannique depuis la crise financière de 2008, a déclaré M. Afolami, notant que NatWest Group est aujourd'hui une société bien plus solide que son prédécesseur Royal Bank of Scotland, qui a dû être renflouée par le gouvernement en 2008.

Les actions de NatWest ont clôturé en baisse de 1,6 % mardi à 204,4 livres, soit près de 100 livres de moins qu'il y a un an.

"Ce que je dis au marché, c'est qu'il faut se rendre compte avant les autres que ces banques sont sous-évaluées parce que, vous savez, la Grande-Bretagne est un endroit idéal pour le secteur bancaire", a déclaré M. Afolami. "Nous faisons les bonnes réformes, vous avez un gouvernement qui est vraiment à l'écoute des opinions du secteur financier.

Le secteur bancaire britannique a évité les turbulences de l'année dernière liées aux taux d'intérêt, qui ont entraîné la faillite des banques régionales américaines Silicon Valley Bank et Signature Bank et incité les régulateurs suisses à pousser le Crédit suisse à fusionner avec son grand rival, l'UBS

Alors que les pays finalisent la mise en œuvre des accords de Bâle III sur les fonds propres, les autorités de régulation américaines cherchent à imposer des exigences plus strictes en matière de fonds propres aux plus grandes banques, qui s'opposent vigoureusement à la proposition. Cette mesure reviendrait en partie sur un certain assouplissement des exigences en matière de fonds propres pour les banques régionales sous l'administration Trump en 2017.

M. Afolami a déclaré que les négociations entre les pays signataires de Bâle III sur les niveaux minimums requis se poursuivaient. Il a refusé de commenter directement les niveaux proposés par les régulateurs américains, mais a déclaré que la Grande-Bretagne avait précédemment adopté une "approche très averse au risque" pour réglementer son secteur bancaire. Il a ajouté que le pays assouplissait désormais certaines règles afin de garantir l'octroi de prêts adéquats aux petites et moyennes entreprises.

"Je pense que les États-Unis, par le passé, ont eu une approche moins averse au risque que la nôtre, et l'Amérique prendra ses propres décisions quant à la manière dont elle choisit de réglementer", a déclaré M. Afolami. "Nous partons d'un point différent de celui du système américain.

M. Afolami a déclaré que la Grande-Bretagne était déterminée à adopter une "approche collaborative" à l'égard des règles de Bâle et qu'elle discuterait pleinement de ces questions avec ses homologues américains. (Reportage de David Lawder ; Rédaction de Leslie Adler)