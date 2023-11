Chelverton Growth Trust PLC - investit dans des sociétés britanniques de moyenne et petite capitalisation - Suite à l'approbation de la nomination des liquidateurs et de la liquidation volontaire, les actions seront retirées de l'indice FTSE Fledging et de l'indice FTSE All-Small la semaine prochaine, lundi, selon FTSE Russell. Au début du mois de novembre, la société a déclaré : "Le conseil d'administration a conclu que la taille réduite de la société et son petit nombre d'investissements excluaient une nouvelle offre publique d'achat et, comme indiqué dans le rapport annuel et les comptes de la société, il étudie depuis un certain temps d'autres options pour maximiser le retour des fonds aux actionnaires. Malheureusement, ce processus s'est nécessairement prolongé en raison d'événements économiques majeurs, notamment le Brexit, Covid-19 et l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Ces événements ont contribué à créer des incertitudes et des turbulences sur les marchés, de sorte que ce n'est qu'au cours des derniers mois que le conseil d'administration s'est senti en mesure de faire avancer ses projets dans un environnement économique plus stable".

Cours actuel de l'action : 23,00 pence, clôture en baisse de 13 % mercredi

Evolution sur 12 mois : en baisse de 18%.

Par Tom Budszus, rédacteur en chef d'Alliance News

