Pendant une décennie, la question de la sortie de l'Union européenne a dominé la politique britannique. Aujourd'hui, elle est à peine évoquée. Et c'est manifestement ce qui plaît au chef du parti travailliste, Keir Starmer.

Il a travaillé avec diligence pour regagner le soutien des électeurs de la classe ouvrière, dont des millions ont été séduits il y a cinq ans par la promesse du conservateur Boris Johnson de "faire aboutir le Brexit", alors que le parti travailliste avait fait campagne pour laisser la voie ouverte à un maintien dans l'UE.

M. Starmer a été récompensé par les sondages qui le prédisent désormais à Downing Street en tant que premier ministre à la fin de la semaine, peut-être avec une majorité historique. Mais s'il arrive à ce poste, il ne pourra pas garder le Brexit à l'écart de l'actualité pendant longtemps.

Son mandat consistera à stimuler la croissance économique. Selon les entreprises, il faudrait pour cela lever certaines des barrières que la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne a dressées sur le chemin de leurs échanges commerciaux. Pour ce faire, il faudra probablement rouvrir les négociations litigieuses avec Bruxelles.

La Grande-Bretagne a finalement quitté l'UE en janvier 2020 sous la présidence de M. Johnson. Déterminés à tourner la page du Brexit, les travaillistes ont exclu de réintégrer le marché unique ou l'union douanière de l'UE. Mais il affirme qu'il est encore possible de supprimer les barrières commerciales avec le bloc des 27 pays, afin d'aider les entreprises, en particulier les plus petites, qui ont dû faire face à des coûts et à une paperasserie plus élevés.

Le parti travailliste ne veut pas "rouvrir les blessures du passé", a déclaré Jonathan Reynolds, le législateur travailliste qui pourrait devenir ministre des affaires dans un cabinet Starmer.

"Il est clair que nous devons obtenir un meilleur accord et qu'il y a de réelles améliorations à apporter", a-t-il déclaré lors d'un événement organisé jeudi par les Chambres de commerce britanniques (BCC), le groupe de pression des entreprises qui a déclaré que les partis devraient cesser de "marcher sur des œufs" en ce qui concerne les liens avec l'UE.

Une enquête menée par le cabinet comptable Menzies a montré qu'une entreprise britannique sur trois souhaitait rouvrir l'accord de Brexit conclu sous M. Johnson, et qu'une sur cinq souhaitait qu'un nouveau gouvernement rejoigne le marché unique, 20 % d'entre elles citant les obstacles résultant du Brexit comme un facteur limitant l'expansion internationale.

UN PARTENAIRE AUX VUES SIMILAIRES

L'une des premières promesses du Labour est de rechercher un accord vétérinaire avec l'UE qui réduirait les contrôles aux frontières sur les produits animaux, un obstacle pour les agriculteurs et les importateurs britanniques. Il souhaite également la reconnaissance mutuelle de certaines qualifications professionnelles et un accès plus facile pour les artistes en tournée.

Les travaillistes ont présenté ces mesures comme des gains relativement simples qu'ils peuvent réaliser sans rouvrir l'accord de Brexit conclu sous Johnson.

Mais même ces petites avancées nécessiteraient des choix difficiles, a déclaré une source européenne, s'exprimant sous le couvert de l'anonymat pour évoquer d'hypothétiques futures négociations.

Un accord vétérinaire exigerait que la Grande-Bretagne se soumette à la résolution des litiges par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), a déclaré la source européenne. C'est un anathème pour les militants du Brexit, qui considèrent qu'il s'agit d'une atteinte à la souveraineté britannique.

"Travailler avec un partenaire, un ami et un allié qui partage les mêmes idées est ce que tout le monde souhaite", a déclaré la source de l'UE. "Mais l'idée d'avoir les mêmes avantages qu'un membre du club devient un peu plus délicate.

Anand Menon, professeur de politique et directeur du groupe de réflexion UK in a Changing Europe, a déclaré que les travaillistes pourraient mal évaluer l'enthousiasme de l'UE à renégocier après des années de conflit avec les gouvernements britanniques.

Le bloc a déjà beaucoup à faire, a-t-il dit. Et tandis que la Grande-Bretagne pourrait vouloir améliorer les questions techniques dans des domaines tels que l'alimentation, Bruxelles voudrait parler de mobilité, c'est-à-dire faciliter la vie et le travail des personnes, en particulier des jeunes, en Grande-Bretagne.

"Je pense que nous aurons un changement massif de style et un peu de bricolage sur le fond", a déclaré M. Menon.

Les conservateurs affirment que les politiques du Labour "détricoteraient le Brexit", notamment en soumettant à nouveau la Grande-Bretagne aux décisions de la CJCE.

Lors d'un débat cette semaine, le Premier ministre Rishi Sunak a accusé le parti travailliste d'avoir l'intention d'accepter un retour à la libre circulation des personnes dans le cadre de ses projets visant à conclure un meilleur accord de Brexit avec l'UE. Starmer a déclaré qu'il rejetterait tout accord avec l'UE qui augmenterait l'immigration.

Le travailliste Reynolds a déclaré qu'il souhaitait améliorer la situation commerciale tout en offrant des avantages à l'UE : "Ce n'est pas nécessairement facile, mais il y a une négociation, il y a un processus que je peux voir aboutir à ces choses".